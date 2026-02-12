https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/tum-arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-trafik-sigortasi-primlerine-zam-geldi-riskli-suruculer-daha-cok-1103444824.html

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Trafik sigortası primlerine zam geldi, riskli sürücüler daha çok ödeyecek

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Trafik sigortası primlerine zam geldi, riskli sürücüler daha çok ödeyecek

Şubat ayında geçerli olacak azami trafik sigortası prim tutarları açıklandı. Prim tutarlarına yüzde 12.5 oranında zam yapıldı.

Araç sahiplerini ilgilendiren haber Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nden geldi. Şubat ayında geçerli olacak azami trafik sigortası prim tutarlarına yüzde 12.5 oranında zam yapıldı. Buna göre, İstanbul’da, standart bir otomobil sahibi (4. basamak) aracını trafiğe çıkarabilmek için en az 17 bin 59 TL ödemek zorunda. Ancak sürücünün risk profili değiştikçe ödediği miktar da artacak. Riski ile risksiz arasındaki fark yüzde 500 civarında.32 milyon araç sahibini ilgilendiriyorNTV'nin haberine göre, yaklaşık 32 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni primler belli oldu. Şubat 2026'da geçerli olacak primleri Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi açıkladı. SBM tarafından yayımlanan verilere göre İstanbul'da otomobil sahibi olmak isteyen birisi aracını dördüncü basamaktan sigorta yaptırdığında 17 bin 59 lira vermeden trafiğe çıkaramayacak. Trafik sigortası yaptırmadan yola çıkması halinde polis tarafından yakalanması durumunda ceza kesilip aracının bağlanması gerekecek.Trafik sigortası primleri ne kadar oldu?Trafik sigortası primlerine yüzde 12,5 oranında zam geldi. İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 51 bin 177 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 8 bin 530 lira oldu. Başka bir deyişle riski ile risksiz arasındaki fark yüzde 500 civarında.Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 49 bin 729 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 8 bin 288 lira oldu.İzmir'de sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 48 bin 281 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 8 bin 47 lira oldu.Taksilerin sigorta primleri de yükseldiİstanbul'da ticari taksilerin sıfırıncı basamak prim tutarı 137 bin 510 lira olurken sekizinci basamaktaki tutar 22 bin 918 lira oldu.Ankara'da bu tutar en yüksek 133 bin 618 lira, en düşük 22 bin 270 lira, İzmir'de en yüksek 129 bin 726 lira, en düşük de 21 bin 621 lira olarak belirlendi.İstanbul'da sıfırıncı basamaktaki bir 31 ve üstü koltuğa sahip otobüsün zorunlu trafik sigortası 337 bin 829 liraya yükseldi. Sekizinci basamağı ise 56 bin 305 lira oldu.Ödemeyen trafikten men ediliyor2026 yılı itibarıyla bin 246 lira ceza ve eksiklik giderilinceye kadar araç trafikten men edilme uygulaması yapılıyor. Trafik polisleri inisiyatif kullanarak yakalanma anında ceza kesip, aracın bağlanmaması için sürücülerden trafik sigortası poliçelerini hemen yaptırmalarını isteyebiliyor.

