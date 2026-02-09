https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/aracini-baskasina-kullandirana-198-bin-180-lira-para-cezasi-1103360390.html

Aracını başkasına kullandırana 198 bin 180 lira para cezası

Aracını başkasına kullandırana 198 bin 180 lira para cezası

Sputnik Türkiye

Ticari araç sahiplerini ilgilendiren denetimlerde SGK ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla şoförün sigortalılığı kontrol ediliyor. Tüzel kişiliğe ait... 09.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-09T11:11+0300

2026-02-09T11:11+0300

2026-02-09T11:11+0300

ekonomi̇

araç

ceza

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

sgk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1e/1098937403_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e25be30ab37ab461ddf630b638b1c8fb.jpg

2021’den bu yana Sosyal Güvenlik Kurumu ile il emniyet müdürlükleri, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında trafik kontrollerinde yeni bir uygulama yürütüyor. NTV'nin haberine göre denetimlerde, ticari aracın tüzel kişiye ait olması halinde sürücünün SGK’lı olup olmadığı sorgulanıyor.Sigortasız şoför tespit edilirse SGK devreye giriyorKontrolde şoförün SGK kaydının bulunmaması durumunda, konu SGK’ya bildiriliyor. Ardından şirket hakkında “kayıt dışı işçi çalıştırma” gerekçesiyle idari para cezası süreci başlatılıyor.Tutanak bilgileri SGK’ya iletiliyorİl emniyet müdürlüklerince düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanağındaki bilgiler —ticari aracın plakası, sürücünün T.C. kimlik numarası, adı-soyadı, cezanın düzenlendiği yer/il/ilçe, birim ve tarih— SGK’ya gönderiliyor. SGK, bu tutanakları inceleyerek kayıt dışı çalışmanın tespit edilmesi halinde gerekli işlemleri yapıyor ve ticari araç sahibine yaptırım uyguluyor.Ceza kalemleri tek tek yazıldı: 198 bin 180 liraya kadar çıkıyorTicari araçta sigortasız işçi çalıştırıldığı, trafik polisinin düzenlediği tutanakla tespit edilirse şirkete 5510 sayılı Kanun’un 102’nci maddesi kapsamında şu yaptırımlar uygulanabiliyor:Kimlere ceza kesilmiyor?Kiraya verilen araçlarda, şoförün sigortası kiraya alan gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılmışsa ceza uygulanmıyor. Bunun için araç kira sözleşmesinin yazılı olması ve taraflarca imzalanması yeterli görülüyor.Kaza halinde sorumluluk araç sahibindeAracı kullanan şoförün trafik kazası geçirmesi ve yaralanması ya da ölmesi halinde, tüm maddi ve hukuki sorumluluğun ticari araç sahibine ait olduğu hatırlatılıyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

araç, ceza, sosyal güvenlik kurumu (sgk), sgk