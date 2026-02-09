https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/aracini-baskasina-kullandirana-198-bin-180-lira-para-cezasi-1103360390.html
Aracını başkasına kullandırana 198 bin 180 lira para cezası
2021’den bu yana Sosyal Güvenlik Kurumu ile il emniyet müdürlükleri, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında trafik kontrollerinde yeni bir uygulama yürütüyor. NTV'nin haberine göre denetimlerde, ticari aracın tüzel kişiye ait olması halinde sürücünün SGK’lı olup olmadığı sorgulanıyor.Sigortasız şoför tespit edilirse SGK devreye giriyorKontrolde şoförün SGK kaydının bulunmaması durumunda, konu SGK’ya bildiriliyor. Ardından şirket hakkında “kayıt dışı işçi çalıştırma” gerekçesiyle idari para cezası süreci başlatılıyor.Tutanak bilgileri SGK’ya iletiliyorİl emniyet müdürlüklerince düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanağındaki bilgiler —ticari aracın plakası, sürücünün T.C. kimlik numarası, adı-soyadı, cezanın düzenlendiği yer/il/ilçe, birim ve tarih— SGK’ya gönderiliyor. SGK, bu tutanakları inceleyerek kayıt dışı çalışmanın tespit edilmesi halinde gerekli işlemleri yapıyor ve ticari araç sahibine yaptırım uyguluyor.Ceza kalemleri tek tek yazıldı: 198 bin 180 liraya kadar çıkıyorTicari araçta sigortasız işçi çalıştırıldığı, trafik polisinin düzenlediği tutanakla tespit edilirse şirkete 5510 sayılı Kanun’un 102’nci maddesi kapsamında şu yaptırımlar uygulanabiliyor:Kimlere ceza kesilmiyor?Kiraya verilen araçlarda, şoförün sigortası kiraya alan gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılmışsa ceza uygulanmıyor. Bunun için araç kira sözleşmesinin yazılı olması ve taraflarca imzalanması yeterli görülüyor.Kaza halinde sorumluluk araç sahibindeAracı kullanan şoförün trafik kazası geçirmesi ve yaralanması ya da ölmesi halinde, tüm maddi ve hukuki sorumluluğun ticari araç sahibine ait olduğu hatırlatılıyor.
Aracını başkasına kullandırana 198 bin 180 lira para cezası
Ticari araç sahiplerini ilgilendiren denetimlerde SGK ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla şoförün sigortalılığı kontrol ediliyor. Tüzel kişiliğe ait aracı SGK’sız kişi kullanıyorsa durum SGK’ya bildiriliyor. Aynı ihlalin tekrarı halinde şirketlere 198 bin 180 lira ceza uygulanabiliyor.
2021’den bu yana Sosyal Güvenlik Kurumu ile il emniyet müdürlükleri, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında trafik kontrollerinde yeni bir uygulama yürütüyor. NTV'nin haberine göre denetimlerde, ticari aracın tüzel kişiye ait olması halinde sürücünün SGK’lı olup olmadığı sorgulanıyor.
Sigortasız şoför tespit edilirse SGK devreye giriyor
Kontrolde şoförün SGK kaydının bulunmaması durumunda, konu SGK’ya bildiriliyor. Ardından şirket hakkında “kayıt dışı işçi çalıştırma” gerekçesiyle idari para cezası süreci başlatılıyor.
Tutanak bilgileri SGK’ya iletiliyor
İl emniyet müdürlüklerince düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanağındaki bilgiler —ticari aracın plakası, sürücünün T.C. kimlik numarası, adı-soyadı, cezanın düzenlendiği yer/il/ilçe, birim ve tarih— SGK’ya gönderiliyor. SGK, bu tutanakları inceleyerek kayıt dışı çalışmanın tespit edilmesi halinde gerekli işlemleri yapıyor ve ticari araç sahibine yaptırım uyguluyor.
Ceza kalemleri tek tek yazıldı: 198 bin 180 liraya kadar çıkıyor
Ticari araçta sigortasız işçi çalıştırıldığı, trafik polisinin düzenlediği tutanakla tespit edilirse şirkete 5510 sayılı Kanun’un 102’nci maddesi kapsamında şu yaptırımlar uygulanabiliyor:
İşçinin işe giriş bildirgesinin yasal sürede verilmemesi nedeniyle 2 asgari ücret
(66 bin 60 lira
),
Aynı durumun 1 yıl içinde tekrarı
halinde her bir sigortasız işçi için asgari ücretin 5 katı
(198 bin 180 lira
),
Sigortasız işçinin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde bildirilmemesi durumunda her ay için 2 asgari ücret
(66 bin 60 lira
),
Sigortasız işçinin aylık ücret bordrosunda ismi olmaması nedeniyle her ay için yarım asgari ücret
(16 bin 515
),
Yasal kayıt ve belgelerin incelenmesi halinde, sigortasız çalıştığı tespit edilen her ay için kayıt geçersizliği nedeniyle asgari ücretin yarısı
(16 bin 515 lira
).
Kiraya verilen araçlarda, şoförün sigortası kiraya alan gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılmışsa ceza uygulanmıyor. Bunun için araç kira sözleşmesinin yazılı olması ve taraflarca imzalanması yeterli görülüyor.
Kaza halinde sorumluluk araç sahibinde
Aracı kullanan şoförün trafik kazası geçirmesi ve yaralanması ya da ölmesi halinde, tüm maddi ve hukuki sorumluluğun ticari araç sahibine ait olduğu hatırlatılıyor.