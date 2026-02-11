https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/trump-iranla-anlasma-saglanamazsa-sonucun-ne-olacagini-bekleyip-gorecegiz-1103436390.html

Trump: İran'la anlaşma sağlanamazsa sonucun ne olacağını bekleyip göreceğiz

İsrail Başbakanı Netanyahu ile Beyaz Saray'da görüşen Donald Trump, görüşmenin çok verimli geçtiğini belirterek, ana gündem maddesi İran ile ilgili... 11.02.2026, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Truth Social hesabından bir değerlendirme yaptı. Görüşmesinin çok verimli geçtiğini belirten ABD Başkanı "İran’la müzakerelerin, bir anlaşma sağlanıp sağlanamayacağını görmek için sürmesi yönündeki ısrarım dışında kesin bir sonuca varılmadı" dedi.Trump, kendisinin İran'la bir anlaşmaya varılmasını tercih ettiğini Netanyahu'ya bunu bildirdiğini ifade etti ve şunları kaybetti:Gazze ile Ortadoğu'daki son durumu Netanyahu ile değerlendirdiklerini de belirten Donald Trump, "Artık Ortadoğu'da gerçek bir barış var" ifadesini kullandı.

