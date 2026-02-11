Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/trump-iranla-anlasma-saglanamazsa-sonucun-ne-olacagini-bekleyip-gorecegiz-1103436390.html
Trump: İran'la anlaşma sağlanamazsa sonucun ne olacağını bekleyip göreceğiz
Trump: İran'la anlaşma sağlanamazsa sonucun ne olacağını bekleyip göreceğiz
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu ile Beyaz Saray'da görüşen Donald Trump, görüşmenin çok verimli geçtiğini belirterek, ana gündem maddesi İran ile ilgili... 11.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-11T23:01+0300
2026-02-11T23:01+0300
dünya
i̇ran
donald trump
benyamin netanyahu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0b/1103435587_0:87:1232:780_1920x0_80_0_0_612f7446c1f163c95b42a8c3c34014ab.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Truth Social hesabından bir değerlendirme yaptı. Görüşmesinin çok verimli geçtiğini belirten ABD Başkanı "İran’la müzakerelerin, bir anlaşma sağlanıp sağlanamayacağını görmek için sürmesi yönündeki ısrarım dışında kesin bir sonuca varılmadı" dedi.Trump, kendisinin İran'la bir anlaşmaya varılmasını tercih ettiğini Netanyahu'ya bunu bildirdiğini ifade etti ve şunları kaybetti:Gazze ile Ortadoğu'daki son durumu Netanyahu ile değerlendirdiklerini de belirten Donald Trump, "Artık Ortadoğu'da gerçek bir barış var" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/epstein-sorusturmasi-abd-adalet-bakani-bondi-kongrede-bagirdi-1103436077.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0b/1103435587_68:0:1164:822_1920x0_80_0_0_5605f073e080eefe680d226ee7a71ac7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, donald trump, benyamin netanyahu
i̇ran, donald trump, benyamin netanyahu

Trump: İran'la anlaşma sağlanamazsa sonucun ne olacağını bekleyip göreceğiz

23:01 11.02.2026
© AA / Avi Ohayon - GPOABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
© AA / Avi Ohayon - GPO
Abone ol
İsrail Başbakanı Netanyahu ile Beyaz Saray'da görüşen Donald Trump, görüşmenin çok verimli geçtiğini belirterek, ana gündem maddesi İran ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Truth Social hesabından bir değerlendirme yaptı.
Görüşmesinin çok verimli geçtiğini belirten ABD Başkanı "İran’la müzakerelerin, bir anlaşma sağlanıp sağlanamayacağını görmek için sürmesi yönündeki ısrarım dışında kesin bir sonuca varılmadı" dedi.
Trump, kendisinin İran'la bir anlaşmaya varılmasını tercih ettiğini Netanyahu'ya bunu bildirdiğini ifade etti ve şunları kaybetti:

Eğer (İran'la anlaşma) sağlanamazsa, sonucun ne olacağını bekleyip göreceğiz. Geçen sefer İran anlaşma yapmamanın daha iyi olacağını düşündü ve bu onlar için iyi sonuçlanmadı. Umarım bu sefer daha makul ve sorumlu davranırlar.

Gazze ile Ortadoğu'daki son durumu Netanyahu ile değerlendirdiklerini de belirten Donald Trump, "Artık Ortadoğu'da gerçek bir barış var" ifadesini kullandı.
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
DÜNYA
Epstein soruşturması: ABD Adalet Bakanı Bondi kongrede bağırdı
21:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала