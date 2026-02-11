https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/trump-iranla-anlasma-saglanamazsa-sonucun-ne-olacagini-bekleyip-gorecegiz-1103436390.html
Trump: İran'la anlaşma sağlanamazsa sonucun ne olacağını bekleyip göreceğiz
11.02.2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0b/1103435587_0:87:1232:780_1920x0_80_0_0_612f7446c1f163c95b42a8c3c34014ab.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Truth Social hesabından bir değerlendirme yaptı. Görüşmesinin çok verimli geçtiğini belirten ABD Başkanı "İran’la müzakerelerin, bir anlaşma sağlanıp sağlanamayacağını görmek için sürmesi yönündeki ısrarım dışında kesin bir sonuca varılmadı" dedi.Trump, kendisinin İran'la bir anlaşmaya varılmasını tercih ettiğini Netanyahu'ya bunu bildirdiğini ifade etti ve şunları kaybetti:Gazze ile Ortadoğu'daki son durumu Netanyahu ile değerlendirdiklerini de belirten Donald Trump, "Artık Ortadoğu'da gerçek bir barış var" ifadesini kullandı.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0b/1103435587_68:0:1164:822_1920x0_80_0_0_5605f073e080eefe680d226ee7a71ac7.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Truth Social hesabından bir değerlendirme yaptı.
Görüşmesinin çok verimli geçtiğini belirten ABD Başkanı "İran’la müzakerelerin, bir anlaşma sağlanıp sağlanamayacağını görmek için sürmesi yönündeki ısrarım dışında kesin bir sonuca varılmadı" dedi.
Trump, kendisinin İran'la bir anlaşmaya varılmasını tercih ettiğini Netanyahu'ya bunu bildirdiğini ifade etti ve şunları kaybetti:
Eğer (İran'la anlaşma) sağlanamazsa, sonucun ne olacağını bekleyip göreceğiz. Geçen sefer İran anlaşma yapmamanın daha iyi olacağını düşündü ve bu onlar için iyi sonuçlanmadı. Umarım bu sefer daha makul ve sorumlu davranırlar.
Gazze ile Ortadoğu'daki son durumu Netanyahu ile değerlendirdiklerini de belirten Donald Trump, "Artık Ortadoğu'da gerçek bir barış var" ifadesini kullandı.