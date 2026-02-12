https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/temu-turkiyeye-yeni-modelle-dondu-alisveriste-alt-limit-belirlendi-1103447247.html

Temu Türkiye’ye yeni modelle döndü: Alışverişte alt limit belirlendi

Temu Türkiye’ye yeni modelle döndü: Alışverişte alt limit belirlendi

Sputnik Türkiye

6 Şubat 2026 tarihi itibarıyla 30 Euro altındaki ürünlere uygulanan basitleştirilmiş gümrük prosedürünün kaldırılması sonrasında Temu yeni hamlede bulundu ve... 12.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-12T13:42+0300

2026-02-12T13:42+0300

2026-02-12T13:42+0300

ekonomi̇

temu

amerika birleşik devletleri

türkiye

ticaret

alışveriş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102914931_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_7793703742f859911c13bfdf9d59e538.jpg

Yurt dışından alışveriş yapanları ilgilendiren önemli gelişme ortaya çıktı. Son yıllarda popüler olan Çinli e-ticaret devi Temu, Türkiye'de yeniden faaliyete geçti.Geçtiğimiz Temmuz ayının sonlarında 250 bin lira olarak taahhüt edilen sermayeyle kurulan, ödenmiş sermayesi 62 bin 500 lira olan Whaleco Turkey Teknoloji Anonim Şirketi, Temu'dan alınan ürünlerin ithalat işlemlerini gerçekleştirerek vatandaşlara yurt dışından alışverişi mümkün hale getirdi.İrlanda merkezli Whaleco Technology Limited'in Türkiye'de kurduğu Whaleco Turkey Teknoloji A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi Çinli Qin Sun, Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet ediyor.Sistem nasıl işleyecek?Temu'nun kurduğu WhaleCo şirketi, resmi ithalatçı olarak faaliyet gösterecek. Vergiler alışveriş sırasında ödenecek, gümrük işlemlerini de şirket organize edecek. Böylece alışveriş yapanlar gümrük müşaviriyle anlaşıp büyük paralar ödeyerek ürünleri teslim almak yerine, e-ticaret sitesinden alışverişini yaparak olarak ürüne ulaşacak.A kişisi Temu üzerinden sipariş oluşturduğunda ilgili ürüne ait vergiyi alışveriş anında ödüyor. Ürünler bireysel ithalat kapsamında değil, WhaleCo üzerinden ticari ithalat kapsamında ülkeye giriş yapacağı için tüm işlemleri WhaleCo yürütüyor. Böylece alışveriş yapan kişiler gümrük beyanı gibi belgelerle uğraşmıyor.Alışverişe limit konduTemu'dan yapılacak alışverişe alt sınır getirildi ve 580 lira olarak belirlendi. 580 liranın altında verilen siparişler işleme alınmıyor.Türkiye'de olmayan ürünler varTürkiye'de üretimi yapılmayan, bulunmayan ürünler Çin'de çok uygun fiyatlara satılabiliyor. Bu ürünlere erişimin kapatılmasının ardından Temu'nun attığı WhaleCo adımının engellenip engellenmeyeceği henüz bilinmiyor.Diğer Çinli e-ticaret sitelerinin de aynı yöntemi kullanarak Türk vatandaşlarına satış yapması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/rekabet-kurumundan-temu-aciklamasi-1102925477.html

amerika birleşik devletleri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

temu, amerika birleşik devletleri, türkiye, ticaret, alışveriş