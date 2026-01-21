Türkiye
Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
Rekabet Kurumu, TEMU'ya yönelik yürütülen incelemelere ilişkin kamuoyunda yer alan haberler üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Kurum, söz konusu sürecin... 21.01.2026
Türkiye’de Temu’ya yönelik başlatılan denetim iç ve dış basında gündem olmuştu.Rekabet Kurumu, incelemelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Kurum, incelemenin başlatılmış olmasının, doğrudan TEMU hakkında bir soruşturma açıldığı anlamına gelmediğini belirterek şu ifadeleri paylaştı:
17:53 21.01.2026 (güncellendi: 18:05 21.01.2026)
Rekabet Kurumu, TEMU’ya yönelik yürütülen incelemelere ilişkin kamuoyunda yer alan haberler üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Kurum, söz konusu sürecin mevzuat çerçevesinde ve rutin denetim uygulamaları kapsamında yürütüldüğünü vurguladı.
Türkiye’de Temu’ya yönelik başlatılan denetim iç ve dış basında gündem olmuştu.
Rekabet Kurumu, incelemelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Kurum, incelemenin başlatılmış olmasının, doğrudan TEMU hakkında bir soruşturma açıldığı anlamına gelmediğini belirterek şu ifadeleri paylaştı:
Kamuoyuna yansıyan mevcut inceleme, standart prosedürlerimiz dahilinde yürütülmekte olup, bu işlemin başlatılmış olması doğrudan bir soruşturma safhasına geçildiği şeklinde yorumlanmamalıdır. İnceleme sürecinin gizliliğini ve tarafsızlığını korumak, aynı zamanda hak kayıplarının önüne geçmek adına şu aşamada detaylı açıklama yapılamamaktadır. Söz konusu sürecin seyrine ilişkin güncel bilgiler, ilerleyen dönemde şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Заголовок открываемого материала