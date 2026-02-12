Sünnet edilen 27 günlük bebek hayatını kaybetti: Doktor hakkında dava açıldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/sunnet-edilen-27-gunluk-bebek-hayatini-kaybetti-doktor-hakkinda-dava-acildi-1103453051.html

İstanbul'da sünnet olduktan bir gün sonra hayatını yitiren 27 günlük bebeğin ailesi doktordan şikayetçi oldu. Doktor hakkında dava açıldı. 12.02.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul'da 27 günlük bebeğin sünnet olduktan bir gün sonra hayatını kaybetmesiyle ilgili doktor hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan iddianame hazırlandı. Oğullarını 2022 yılında kaybeden ve 3.5 yıldır sürecin ilerlemediğine isyan eden aile doktorun faaliyetlerine devam etmesine tepki gösterdi.Kanaması durdurulamadıNTV'nin haberine göre İstanbul'da yaşayan Şahin ailesinin 27 günlük bebekleri 15 Ekim 2022'de Fatih'te özel bir muayenede sünnet edildi. Küçük bebek eve götürüldükten sonra ise kanama başladı. Aile tekrar doktora gitti ama bir sonuç alınamadı. Aile çocuklarının durumunun düzelmemesi üzerine küçük Zahit bebeği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne götürüldü ama burada yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük bebek kurtarılamadı. Taksirle ölüme neden olma suçundan yargılanacakAile, doktor hakkında şikayetçi oldu. Doktor hakkında 1.5 yıl sonra soruşturma izni verildi. 27 günlük bebeği sünnet eden hekim hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İhtisas raporunda doktorun hatalı olduğuna işaret edildi. Zahit Şahin'in ölümüyle ilgili ilk duruşma nisan ayında İstanbul Adalet Sarayı'nda görülecek.Baba isyan ettiBaba Fatih Şahin, 3,5 yıldır sürecin ilerlemediğinden şikayet edip doktorun faaliyetlerine devam etmesine tepki gösterdi. Doktor müdahalesinden 30 dakika sonra oğlunun kalbinin durduğunu dile getiren Şahin, "Bizi muayenehaneden yolladı. Çocuğumun öleceğini anladığı için gönderdiğini düşünüyorum. Benim oğlumu kasten ölüme terk etti." dedi.Şahin, son gelen ihtisas raporuna dikkat çekip "Sünnetten sonra gelişen kanamanın doktor tarafından iyi yönetilmediği ve bu durumda doktorun suçlu bulunduğu belgelerle sabittir." ifadelerini kullandı.

