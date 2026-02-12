Türkiye
SAĞLIK
Sadece yemek saatini değiştirmek Crohn belirtilerini azalttı: 12 haftada yüzde 40 düşüş
Sadece yemek saatini değiştirmek Crohn belirtilerini azalttı: 12 haftada yüzde 40 düşüş
Sadece yemek saatlerini 3 ay boyunca değiştirerek günde sadece 8 saatlik bir dilimde yemek yemek, Crohn hastalığı belirtililerini yüzde 40 düşürüyor.
sağlik
crohn hastalığı
bağırsak
iltihap
yemek
sağlıklı beslenme
diyet
yağ
Crohn hastalığı olan ve fazla kilolu yetişkinlerde yapılan yeni bir çalışmada, sadece yemek saatlerini değiştirmekle dikkat çekici sonuçlar elde edildiği bildirildi. Sindirim sisteminin herhangi bir bölümünde kronik iltihaplanmaya yol açan, karın ağrısı, ishal, kilo kaybı ve yorgunluk gibi belirtilere sebep olan Crohn hastalığından muzdarip kişilerin 'zaman kısıtlı beslenme' olarak bilinen yöntemle, hastalık belirtilerinde ve iltihap göstergelerinde belirgin azalma görüldüğü aktarıldı.Calgary Üniversitesinde yapılan araştırmanın, 12 hafta boyunca yemekleri günde 8 saatlik bir zaman diliminde tüketmeyi ve kalan 16 saatte hiçbir şey yememeyi temel alan bir planı incelediği belirtildi. Bulguların Gastroenterology dergisinde yayımlandığı bildirildi.12 haftada belirgin iyileşmeÇalışmada 35 yetişkin Crohn hastası yer aldı. Katılımcıların bir kısmı zaman kısıtlı beslenme planını uygularken, diğer grup normal beslenme düzenine devam etti.Araştırma sonunda, zaman kısıtlı beslenme uygulayan grupta hastalık aktivitesinin yüzde 40 azaldığı, karın ağrısının ise yüzde 50 düştüğü ifade edildi. Katılımcıların ortalama 5.5 kilo verdiği, kontrol grubunun ise yaklaşık 3.7 kilo aldığı bildirildi.Kan testlerinde de iltihapla ilişkili bazı değerlerin düştüğü kaydedildi. Bu değişimlerin, katılımcılara kalori azaltma talimatı verilmeden gerçekleştiği aktarıldı.Ne zaman yediğiniz de önemliAraştırmada, her iki grubun da benzer türde ve miktarda besin tükettiği belirtildi. Bu nedenle iyileşmenin yalnızca daha sağlıklı beslenmeden kaynaklanmadığı, yemek saatlerinin rol oynayabileceği ifade edildi.Zaman kısıtlı beslenme uygulayan grupta, zararlı karın içi yağ dokusunda azalma görüldüğü ve bağışıklık sistemiyle ilişkili bazı göstergelerde olumlu değişim yaşandığı aktarıldı.Araştırmacıların, bu yöntemin Crohn hastalarının ilaç tedavilerine ek olarak kullanabilecekleri pratik bir araç olabileceğini belirttiği bildirildi. Ancak uzmanlar, iltihaplı bağırsak hastalığı olan kişilerin beslenme düzenini değiştirmeden önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerektiğini vurguladı.
SON HABERLER
bağırsak, crohn, bağırsak, mide, yağ, yemek, diyet, iltihap
14:04 12.02.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturmide ve bağırsak rahatsızlıkları
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Yeni bir klinik araştırmaya göre yemekleri 8 saatlik bir zaman aralığına sığdırmak, Crohn hastalarında hastalık aktivitesini yüzde 40, karın ağrısını ise yüzde 50 azaltabilir. Üstelik kalori kısıtlaması yapılmadan.
Crohn hastalığı olan ve fazla kilolu yetişkinlerde yapılan yeni bir çalışmada, sadece yemek saatlerini değiştirmekle dikkat çekici sonuçlar elde edildiği bildirildi.
Sindirim sisteminin herhangi bir bölümünde kronik iltihaplanmaya yol açan, karın ağrısı, ishal, kilo kaybı ve yorgunluk gibi belirtilere sebep olan Crohn hastalığından muzdarip kişilerin 'zaman kısıtlı beslenme' olarak bilinen yöntemle, hastalık belirtilerinde ve iltihap göstergelerinde belirgin azalma görüldüğü aktarıldı.
Calgary Üniversitesinde yapılan araştırmanın, 12 hafta boyunca yemekleri günde 8 saatlik bir zaman diliminde tüketmeyi ve kalan 16 saatte hiçbir şey yememeyi temel alan bir planı incelediği belirtildi. Bulguların Gastroenterology dergisinde yayımlandığı bildirildi.

12 haftada belirgin iyileşme

Çalışmada 35 yetişkin Crohn hastası yer aldı. Katılımcıların bir kısmı zaman kısıtlı beslenme planını uygularken, diğer grup normal beslenme düzenine devam etti.
Araştırma sonunda, zaman kısıtlı beslenme uygulayan grupta hastalık aktivitesinin yüzde 40 azaldığı, karın ağrısının ise yüzde 50 düştüğü ifade edildi. Katılımcıların ortalama 5.5 kilo verdiği, kontrol grubunun ise yaklaşık 3.7 kilo aldığı bildirildi.
Kan testlerinde de iltihapla ilişkili bazı değerlerin düştüğü kaydedildi. Bu değişimlerin, katılımcılara kalori azaltma talimatı verilmeden gerçekleştiği aktarıldı.

Ne zaman yediğiniz de önemli

Araştırmada, her iki grubun da benzer türde ve miktarda besin tükettiği belirtildi. Bu nedenle iyileşmenin yalnızca daha sağlıklı beslenmeden kaynaklanmadığı, yemek saatlerinin rol oynayabileceği ifade edildi.
Zaman kısıtlı beslenme uygulayan grupta, zararlı karın içi yağ dokusunda azalma görüldüğü ve bağışıklık sistemiyle ilişkili bazı göstergelerde olumlu değişim yaşandığı aktarıldı.
Araştırmacıların, bu yöntemin Crohn hastalarının ilaç tedavilerine ek olarak kullanabilecekleri pratik bir araç olabileceğini belirttiği bildirildi. Ancak uzmanlar, iltihaplı bağırsak hastalığı olan kişilerin beslenme düzenini değiştirmeden önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerektiğini vurguladı.
Android APK
