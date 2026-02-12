https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/hegseth-katilmadi-pentagon-politika-sefi-colby-nato-bagimlilik-degil-ortaklik-olmali-dedi-1103451299.html
Hegseth katılmadı, Pentagon politika şefi Colby 'NATO bağımlılık değil ortaklık olmalı' dedi
Pentagon'un politika şefi Elbridge Colby, Brüksel'de düzenlenen NATO savunma bakanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, ittifakın 'bağımlılık yerine ortaklık' olması gerektiğini söyledi. Hegseth ise toplantıya katılmadı.
NATO karargahında yapılan toplantıda ABD’yi, Pentagon’daki üçüncü en üst görevli konumundaki Colby temsil etti. Hegseth’in yokluğu, Trump yönetiminden üst düzey bir ismin NATO düzeyindeki bir toplantıyı art arda ikinci kez pas geçmesi olarak dikkat çekti. Aralık ayında da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NATO dışişleri bakanları toplantısına katılmamıştı.ABD iki önemli komuta görevini devrediyorNATO ayrıca bu hafta yaptığı açıklamada, ABD’nin Napoli (İtalya) ve Norfolk (Virginia) kentlerindeki iki önemli komuta görevini Avrupalı subaylara devredeceğini duyurdu. Bu adım, ittifak içindeki görev paylaşımında değişim işareti olarak yorumlanıyor.Son dönemde yaşanan gerilimlerABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa ülkeleri arasında son dönemde en son Grönland tartışması olmak üzere yaşanan gerilimler, Washington’un NATO’ya bağlılığı konusunda Avrupa’da tepki çekiyor.Trump, uzun süredir Avrupa ülkelerini savunma harcamalarını artırmaya ve güvenlikte ABD’ye olan bağımlılığı azaltmaya çağırıyor.Colby, Brüksel’de gazetecilere yaptığı açıklamada, ‘Artık birlikte ilerleme ve daha pragmatik olma zamanı’ dedi ve NATO’nun ‘bağımlılığa değil ortaklığa dayalı’ bir yapıya dönmesi gerektiğini kaydetti. Pentagon yetkilisi, bunun NATO’nun ‘başlangıçta amaçlanan rolüne dönüş’ anlamına geldiğini ifade etti.Rutte: Daha çok sorumluluk alıyoruzNATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise toplantının açılışında yaptığı konuşmada müttefiklerin daha fazla sorumluluk almaya başladığını söyledi. Rutte, ‘Müttefiklerin savunma harcamalarında ciddi artışlar görüyoruz. Yatırımlar onlarca milyar dolar yükseldi’ dedi.
Pentagon’un politika şefi Elbridge Colby, Brüksel’de düzenlenen NATO savunma bakanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, ittifakın ‘bağımlılık yerine ortaklık’ temelinde şekillenmesi gerektiğini söyledi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise toplantıya katılmadı.
NATO karargahında yapılan toplantıda ABD’yi, Pentagon’daki üçüncü en üst görevli konumundaki Colby temsil etti. Hegseth’in yokluğu, Trump yönetiminden üst düzey bir ismin NATO düzeyindeki bir toplantıyı art arda ikinci kez pas geçmesi olarak dikkat çekti. Aralık ayında da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NATO dışişleri bakanları toplantısına katılmamıştı.
ABD iki önemli komuta görevini devrediyor
NATO ayrıca bu hafta yaptığı açıklamada, ABD’nin Napoli (İtalya) ve Norfolk (Virginia) kentlerindeki iki önemli komuta görevini Avrupalı subaylara devredeceğini duyurdu. Bu adım, ittifak içindeki görev paylaşımında değişim işareti olarak yorumlanıyor.
Son dönemde yaşanan gerilimler
ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa ülkeleri arasında son dönemde en son Grönland tartışması olmak üzere yaşanan gerilimler, Washington’un NATO’ya bağlılığı konusunda Avrupa’da tepki çekiyor.
Trump, uzun süredir Avrupa ülkelerini savunma harcamalarını artırmaya ve güvenlikte ABD’ye olan bağımlılığı azaltmaya çağırıyor.
Colby, Brüksel’de gazetecilere yaptığı açıklamada, ‘Artık birlikte ilerleme ve daha pragmatik olma zamanı’ dedi ve NATO’nun ‘bağımlılığa değil ortaklığa dayalı’ bir yapıya dönmesi gerektiğini kaydetti. Pentagon yetkilisi, bunun NATO’nun ‘başlangıçta amaçlanan rolüne dönüş’ anlamına geldiğini ifade etti.
Rutte: Daha çok sorumluluk alıyoruz
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise toplantının açılışında yaptığı konuşmada müttefiklerin daha fazla sorumluluk almaya başladığını söyledi. Rutte, ‘Müttefiklerin savunma harcamalarında ciddi artışlar görüyoruz. Yatırımlar onlarca milyar dolar yükseldi’ dedi.