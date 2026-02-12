Türkiye
Rutte, NATO’da ‘zihniyet değişimi’ yaşandığını söyledi
Rutte, NATO’da ‘zihniyet değişimi’ yaşandığını söyledi
NATO Genel Sekreteri, "Güçlü bir NATO'ya ihtiyaç var ancak NATO, Avrupalılar daha fazla liderlik rolü üstlendiğinde daha güçlü olur. Tam olarak da bunu yapıyorlar"
2026-02-12T18:26+0300
2026-02-12T18:26+0300
Mark Rutte, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu.Zihniyet dönüşümünden geçildiğini dile getiren Rutte, şunları kaydetti:‘Avrupa liderliğinde bir NATO'ya ihtiyacımız var’ABD heyetine Savunma Bakanı Pete Hegseth yerine Savunma Politikaları Müsteşarı Elbridge Colby'nin başkanlık etmesiyle ilgili bir soru üzerine Rutte, söz konusu kişinin "Pentagon'daki en kıdemli üçüncü kişi" olduğunu belirterek, ABD'nin NATO ittifakına bağlı olduğunu söyledi.Rutte, "Daha çok Avrupa liderliğinde bir NATO'ya ihtiyacımız var. Peki bu nasıl işliyor? Avrupalıların kendi savunmaları için daha fazla harcama yapması ve daha fazla sorumluluk alması anlamına geliyor" dedi.‘Kiev’e yeni destek taahhüdü’Bugün düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi'nde de Kiev'e yeni destek taahhütleri geldiğini belirten Rutte, bunların hayati öneme sahip olduğunu söyledi.Rutte, "Müttefikler birlik içindedir. Ukrayna'ya destek konusunda da müttefik topraklarının her karışını savunma konusunda da birlik içindeyiz" dedi.
Rutte, NATO'da 'zihniyet değişimi' yaşandığını söyledi

18:26 12.02.2026
Abone ol
NATO Genel Sekreteri, "Güçlü bir NATO'ya ihtiyaç var ancak NATO, Avrupalılar daha fazla liderlik rolü üstlendiğinde daha güçlü olur" derken, savunma bakanları toplantısına ABD Savunma Bakanı Hegseth'in gelmemesinin 'sorun olmadığını' söyledi ve "Daha çok Avrupa liderliğinde bir NATO'ya ihtiyacımız var" dedi.
Mark Rutte, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu.
Zihniyet dönüşümünden geçildiğini dile getiren Rutte, şunları kaydetti:

Güçlü bir NATO'ya ihtiyaç var ancak NATO, Avrupalılar daha fazla liderlik rolü üstlendiğinde daha güçlü olur. Böylece ABD, Asya-Pasifik gibi, batı yarım küre gibi ilgilenmesi gereken diğer bazı konularla da ilgilenebiliyor.

‘Avrupa liderliğinde bir NATO'ya ihtiyacımız var’

ABD heyetine Savunma Bakanı Pete Hegseth yerine Savunma Politikaları Müsteşarı Elbridge Colby'nin başkanlık etmesiyle ilgili bir soru üzerine Rutte, söz konusu kişinin "Pentagon'daki en kıdemli üçüncü kişi" olduğunu belirterek, ABD'nin NATO ittifakına bağlı olduğunu söyledi.
Rutte, "Daha çok Avrupa liderliğinde bir NATO'ya ihtiyacımız var. Peki bu nasıl işliyor? Avrupalıların kendi savunmaları için daha fazla harcama yapması ve daha fazla sorumluluk alması anlamına geliyor" dedi.

‘Kiev’e yeni destek taahhüdü’

Bugün düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi'nde de Kiev'e yeni destek taahhütleri geldiğini belirten Rutte, bunların hayati öneme sahip olduğunu söyledi.
Rutte, "Müttefikler birlik içindedir. Ukrayna'ya destek konusunda da müttefik topraklarının her karışını savunma konusunda da birlik içindeyiz" dedi.
