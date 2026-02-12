https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/rutte-natoda-zihniyet-degisimi-yasandigini-soyledi-1103460644.html

Rutte, NATO’da ‘zihniyet değişimi’ yaşandığını söyledi

Rutte, NATO’da ‘zihniyet değişimi’ yaşandığını söyledi

NATO Genel Sekreteri, "Güçlü bir NATO'ya ihtiyaç var ancak NATO, Avrupalılar daha fazla liderlik rolü üstlendiğinde daha güçlü olur. Tam olarak da bunu yapıyorlar"

Mark Rutte, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu.Zihniyet dönüşümünden geçildiğini dile getiren Rutte, şunları kaydetti:‘Avrupa liderliğinde bir NATO'ya ihtiyacımız var’ABD heyetine Savunma Bakanı Pete Hegseth yerine Savunma Politikaları Müsteşarı Elbridge Colby'nin başkanlık etmesiyle ilgili bir soru üzerine Rutte, söz konusu kişinin "Pentagon'daki en kıdemli üçüncü kişi" olduğunu belirterek, ABD'nin NATO ittifakına bağlı olduğunu söyledi.Rutte, "Daha çok Avrupa liderliğinde bir NATO'ya ihtiyacımız var. Peki bu nasıl işliyor? Avrupalıların kendi savunmaları için daha fazla harcama yapması ve daha fazla sorumluluk alması anlamına geliyor" dedi.‘Kiev’e yeni destek taahhüdü’Bugün düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi'nde de Kiev'e yeni destek taahhütleri geldiğini belirten Rutte, bunların hayati öneme sahip olduğunu söyledi.Rutte, "Müttefikler birlik içindedir. Ukrayna'ya destek konusunda da müttefik topraklarının her karışını savunma konusunda da birlik içindeyiz" dedi.

