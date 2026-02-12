Rusya Savunma Bakanı Belousov, Güney Askeri Grubu'nu denetledi
Özel askeri harekata devam eden Rusya'da siyasi ve askeri yönetim, cephede denetimler gerçekleştirerek askerlerin performanslarını en üst düzeyde tutuyor.
Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, özel askeri harekat bölgesine giderek Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Güney Askeri Grubu'nda teftiş gerçekleştirdi.
📢Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklaması:
🔴Denetim sırasında Belousov'a modern kapalı iletişimin tüm yelpazesini sağlayan mobil kitin prototipi gösterildi
🔴İnsansız sistemleri kullanan birliklere 3D baskı ekipmanı temin edildi
🔴Telsiz sinyallerini aktaracak ve SİAH'ların menzilini artıracak yeni bir kanatlı İHA'nın hazırlandığı bildirildi
🔴FPV drone'ların hareket rotalarını ve ikmal yollarını korumak için atılabilir parazit vericiler tanıtıldı
🔴Sürekli modernize edilen ve görevlerin niteliğine göre savaş modülleriyle donatılan İHA'lar ve karasal robot sistemleri gösterildi
🔴Rusya Savunma Bakanı, birliklerin özel askeri harekattaki performansını takdir ederken fark yaratan askerlere devlet nişanları takdim etti
