https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/rusya-savunma-bakani-belousov-guney-askeri-grubunu-denetledi-1103455271.html

Rusya Savunma Bakanı Belousov, Güney Askeri Grubu'nu denetledi

Rusya Savunma Bakanı Belousov, Güney Askeri Grubu'nu denetledi

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekata devam eden Rusya'da siyasi ve askeri yönetim, cephede denetimler gerçekleştirerek askerlerin performanslarını en üst düzeyde tutuyor. 12.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-12T15:52+0300

2026-02-12T15:52+0300

2026-02-12T15:52+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya silahlı kuvvetleri

rusya savunma bakanlığı

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

andrey belousov

özel askeri harekat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0c/1103455233_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_e7fa6b6a4c0cfadbad8495030ee2419a.jpg

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, özel askeri harekat bölgesine giderek Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Güney Askeri Grubu'nda teftiş gerçekleştirdi.📢Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklaması:🔴Denetim sırasında Belousov'a modern kapalı iletişimin tüm yelpazesini sağlayan mobil kitin prototipi gösterildi🔴İnsansız sistemleri kullanan birliklere 3D baskı ekipmanı temin edildi🔴Telsiz sinyallerini aktaracak ve SİAH'ların menzilini artıracak yeni bir kanatlı İHA'nın hazırlandığı bildirildi🔴FPV drone'ların hareket rotalarını ve ikmal yollarını korumak için atılabilir parazit vericiler tanıtıldı🔴Sürekli modernize edilen ve görevlerin niteliğine göre savaş modülleriyle donatılan İHA'lar ve karasal robot sistemleri gösterildi🔴Rusya Savunma Bakanı, birliklerin özel askeri harekattaki performansını takdir ederken fark yaratan askerlere devlet nişanları takdim etti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/taylandda-okulda-silahli-saldiri-1-olu-2-yarali-1103430601.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), andrey belousov, özel askeri harekat