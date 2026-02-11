https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/taylandda-okulda-silahli-saldiri-1-olu-2-yarali-1103430601.html
Tayland'da okulda silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Tayland'daki bir okulda bir genç silahlı saldırganın düzenlediği saldırıda okul müdürü hayatını kaybetti, aralarında bir öğrencinin de bulunduğu iki kişi...
Güney Tayland’da silahlı bir kişi, Phatong Prathan Keeriwat Okulu’na saldırı düzenledi.Saldırıda yaralanan okul müdürü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İki öğrenci ise yaralandı. Olay sırasında bir kadın öğretmeni rehin alan şüpheli, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.Saldırganın, yakınlardaki bir evde annesine zarar vermeye çalıştığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinden bir M4 piyade tüfeğini ele geçirdiği ve ardından okula yöneldiği öne sürüldü.Songkhla Eyalet Yönetimi’nden yapılan açıklamada, şüphelinin okulun kapanışına kısa bir süre kala yerleşkeye girdiği belirtildi.
17:36 11.02.2026 (güncellendi: 17:38 11.02.2026)
Güney Tayland’da silahlı bir kişi, Phatong Prathan Keeriwat Okulu’na saldırı düzenledi.
Saldırıda yaralanan okul müdürü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İki öğrenci ise yaralandı. Olay sırasında bir kadın öğretmeni rehin alan şüpheli, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.
Saldırganın, yakınlardaki bir evde annesine zarar vermeye çalıştığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinden bir M4 piyade tüfeğini ele geçirdiği ve ardından okula yöneldiği öne sürüldü.
Songkhla Eyalet Yönetimi’nden yapılan açıklamada, şüphelinin okulun kapanışına kısa bir süre kala yerleşkeye girdiği belirtildi.