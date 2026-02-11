https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/epstein-sorusturmasi-abd-adalet-bakani-bondi-kongrede-bagirdi-1103436077.html

Epstein soruşturması: ABD Adalet Bakanı Bondi kongrede bağırdı

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi’nde düzenlenen 'ABD Adalet Bakanlığı’nın Denetimi' başlıklı oturumda Epstein sorusuna... 11.02.2026, Sputnik Türkiye

Jeffrey Epstein’a ilişkin dosyaları yayımlama süreci nedeniyle eleştirilerin odağında bulunan ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi’nde soruları yanıtladı.İki saati aşkın süren ve ardından ara verilen oturumda Bondi’nin zaman zaman agresif bir üslup benimsediği görüldü. Tartışmaların merkezinde, kamuoyuna açıklanan Epstein dosyalarında yapılan düzenlemelere rağmen bazı mağdurlara ait hassas bilgilerin ortaya çıkması yer aldı.Demokrat üyelerin örtbas iddialarını ve mağdurların yeterince korunmadığı yönündeki eleştirilerini reddeden Bondi, suçlamalara doğrudan yanıt vermekten kaçındı. Oturum sırasında Epstein mağdurlarından bazıları da salonda hazır bulundu.Bondi, oturumun ilerleyen bölümünde dakikalar süren ve yüksek ses tonuyla yaptığı konuşmada Başkan Donald Trump’ı savundu. Bondi, “Burada oturup başkana saldırıyorsunuz, buna izin vermeyeceğim” ifadelerini kullandı.

