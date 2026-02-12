https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/montella-a-milli-futbol-takiminin-uefa-uluslar-ligindeki-rakiplerini-degerlendirdi-ilginc-bir-grup-1103466519.html

Montella A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerini değerlendirdi: 'İlginç bir grup'

Montella A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerini değerlendirdi: 'İlginç bir grup'

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Montella Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleriyle ilgili "İlginç bir grup" yorumunda bulunarak İtalya'ya karşı... 12.02.2026

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye'nin UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşmesinin ardından bir değerlendirme yaptı.Avrupa'nın en iyi bir kaç takımına karşı oynayacak seviyede olmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Montella şöyle konuştu:Montella, ülkesi İtalya'nın da grupta yer alması hakkında duyduğu heyecanı şöyle anlattı:

