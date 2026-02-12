https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/montella-a-milli-futbol-takiminin-uefa-uluslar-ligindeki-rakiplerini-degerlendirdi-ilginc-bir-grup-1103466519.html
Montella A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerini değerlendirdi: 'İlginç bir grup'
A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye'nin UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşmesinin ardından bir değerlendirme yaptı.Avrupa'nın en iyi bir kaç takımına karşı oynayacak seviyede olmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Montella şöyle konuştu:Montella, ülkesi İtalya'nın da grupta yer alması hakkında duyduğu heyecanı şöyle anlattı:
A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Montella Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleriyle ilgili "İlginç bir grup" yorumunda bulunarak İtalya'ya karşı oynayacak olmaktan heyecan duyduğunu söyledi.
A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye'nin UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşmesinin ardından bir değerlendirme yaptı.
Avrupa'nın en iyi bir kaç takımına karşı oynayacak seviyede olmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Montella şöyle konuştu:
İlginç bir grup. Avrupa'nın en iyi birkaç takımıyla aynı gruptayız. Onlara karşı oynamak ve bu seviyede olmak önemli. İki yıldır yaptığımız önemli atılımlar var. Alttan gelerek buraya ulaştık. Burada olmak istiyoruz. Ama şuan odağımız mart ayındaki maçlarımız olacak.
Montella, ülkesi İtalya'nın da grupta yer alması hakkında duyduğu heyecanı şöyle anlattı:
Elbette özel olacak. İtalya'ya karşı geçen yıl Bologna'da dostluk maçı oynamıştık. Bu sefer daha önemli bir hedef doğrultusunda karşılaşacağız. Bakalım ne olacak? İtalya'ya karşı oynayacak olmaktan dolayı heyecanlıyım.