A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki rakipleri belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki rakipleri belli oldu

12.02.2026

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen UEFA Uluslar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılan Türkiye A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşti.A Ligi kura çekimini Portekizli eski milli futbolcu Pepe, B Ligi kura çekimini Fransız eski milli futbolcu Patrick Vieira, C Ligi kura çekimini İspanyol eski milli futbolcu Fernando Llorente, D Ligi kura çekimini ise Belçikalı eski milli futbolcu Mbo Mpenza gerçekleştirdi.A LigiB LigiC LigiD LigiTurnuva formatı nasıl olacak?A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2027'deki final turnuvasına katılacak.B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.Turnuvanın maç takvimi1. maçlar: 24-26 Eylül2. maçlar: 27-29 Eylül3. maçlar: 30 Eylül-3 Ekim4. maçlar: 4-6 Ekim5. maçlar: 12-14 Kasım6. maçlar: 15-17 KasımÇeyrek finaller: 25-30 Mart 2027Finaller (A Ligi): 9-13 Haziran 2027

