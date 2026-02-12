Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/a-milli-futbol-takiminin-uefa-uluslar-a-ligi-1-gruptaki-rakipleri-belli-oldu-1103464239.html
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki rakipleri belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki rakipleri belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki rakipleri Fransa, İtalya ve Belçika oldu. 12.02.2026
Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen UEFA Uluslar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılan Türkiye A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşti.A Ligi kura çekimini Portekizli eski milli futbolcu Pepe, B Ligi kura çekimini Fransız eski milli futbolcu Patrick Vieira, C Ligi kura çekimini İspanyol eski milli futbolcu Fernando Llorente, D Ligi kura çekimini ise Belçikalı eski milli futbolcu Mbo Mpenza gerçekleştirdi.A LigiB LigiC LigiD LigiTurnuva formatı nasıl olacak?A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2027'deki final turnuvasına katılacak.B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.Turnuvanın maç takvimi1. maçlar: 24-26 Eylül2. maçlar: 27-29 Eylül3. maçlar: 30 Eylül-3 Ekim4. maçlar: 4-6 Ekim5. maçlar: 12-14 Kasım6. maçlar: 15-17 KasımÇeyrek finaller: 25-30 Mart 2027Finaller (A Ligi): 9-13 Haziran 2027
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/trabzonspor-fenerbahce-derbisinin-hakemi-belli-oldu--1103449645.html
fransa
belçika
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki rakipleri Fransa, İtalya ve Belçika oldu.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen UEFA Uluslar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılan Türkiye A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşti.
A Ligi kura çekimini Portekizli eski milli futbolcu Pepe, B Ligi kura çekimini Fransız eski milli futbolcu Patrick Vieira, C Ligi kura çekimini İspanyol eski milli futbolcu Fernando Llorente, D Ligi kura çekimini ise Belçikalı eski milli futbolcu Mbo Mpenza gerçekleştirdi.

A Ligi

1.
Grup: Fransa, İtalya, Belçika, TÜRKİYE
2.
Grup: Almanya, Hollanda, Sırbistan, Yunanistan
3.
Grup: İspanya, Hırvatistan, İngiltere, Çekya
4.
Grup: Portekiz, Danimarka, Norveç, Galler

B Ligi

1.
Grup: İskoçya, İsviçre, Slovenya, Kuzey Makedonya
2.
Grup: Macaristan, Ukrayna, Gürcistan, Kuzey İrlanda
3.
Grup: İsrail, Avusturya, İrlanda Cumhuriyeti, Kosova
4.
Grup: Polonya, Bosna Hersek, Romanya, İsveç

C Ligi

1.
Grup: Arnavutluk, Finlandiya, Belarus, San Marino
2.
Grup: Karadağ, Ermenistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya/Cebelitarık
3.
Grup: Kazakistan, Slovakya, Faroe Adaları, Moldova
4.
Grup: İzlanda, Bulgaristan, Estonya, Lüksemburg/Malta

D Ligi

1.
Grup: Cebelitarık/Letonya, Malta/Lüksemburg, Andorra
2.
Grup: Litvanya, Azerbaycan, Lihtenştayn

Turnuva formatı nasıl olacak?

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2027'deki final turnuvasına katılacak.
B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.
A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.
A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.
C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.

Turnuvanın maç takvimi

1. maçlar: 24-26 Eylül
2. maçlar: 27-29 Eylül
3. maçlar: 30 Eylül-3 Ekim
4. maçlar: 4-6 Ekim
5. maçlar: 12-14 Kasım
6. maçlar: 15-17 Kasım
Çeyrek finaller: 25-30 Mart 2027
Finaller (A Ligi): 9-13 Haziran 2027
Haber akışı
