Mobbinge uğradığı iddia edilmişti: Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'den ilk açıklama

Fenerbahçe'nin eski Scout Şefi Serhat Pekmezci, Arda Güler'in Real Madrid'de bazı oyuncular tarafından dışlandığını ve mobbinge maruz kaldığını iddia etti... 12.02.2026
Fenerbahçe'nin eski Scout Şefi Serhat Pekmezci, Arda Güler'in Real Madrid'de zor bir süreçten geçtiğini öne sürdü. Genç futbolcuyu altyapı döneminde keşfeden Pekmezci, Arda'nın takım içinde bazı oyuncular tarafından benimsenmediğini iddia ederek, mobbinge uğradığını söyledi. 'Üzüntüyle takip ettim'Arda Güler ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Real Madrid'de aile ortamı içinde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
Fenerbahçe’nin eski Scout Şefi Serhat Pekmezci, Arda Güler’in Real Madrid’de bazı oyuncular tarafından dışlandığını ve mobbinge maruz kaldığını iddia etti. Açıklamalar İspanya’da geniş yankı uyandırırken, Arda Güler sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Fenerbahçe’nin eski Scout Şefi Serhat Pekmezci, Arda Güler’in Real Madrid’de zor bir süreçten geçtiğini öne sürdü.
Genç futbolcuyu altyapı döneminde keşfeden Pekmezci, Arda’nın takım içinde bazı oyuncular tarafından benimsenmediğini iddia ederek, mobbinge uğradığını söyledi.
Arda Güler ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Real Madrid’de aile ortamı içinde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
Kariyerimin başlangıcında önemli bir rol oynayan Sayın Serhat Pekmezci'nin açıklamalarını üzüntüyle takip ettim. İlk günden itibaren Real Madrid'de herkes tarafından sıcak bir şekilde karşılandım. Burasını hep bir aile olarak gördüm. Real Madrid'in oyuncusu olmaktan gurur duyuyorum. Bu armayı uzun yıllar taşımak istiyorum. Çok güçlü bir takımımız var. Takım arkadaşlarımla birlikte soyunma odasını paylaşmaktan mutluluk ve onur duyuyorum. Dolayısıyla bu konuyla ilgili haberlere itibar edilmemesini rica ediyorum.