Arda Güler tarihi maçta oyundan alındı, çılgına döndü: Hocaya 'neden hep ben?' tepkisi
Arda Güler tarihi maçta oyundan alındı, çılgına döndü: Hocaya 'neden hep ben?' tepkisi
UEFA Şampiyonlar Ligi 8. haftasında Benfica sahasında Real Madrid'i 4-2 mağlup etti.Tarihi maçta Arda güler 79. dakikada oyundan alınmaısna tepki gösterdi ve... 29.01.2026
Arda Güler isyan etti

Arsenal Arda'yı istiyor
Arda Güler tarihi maçta oyundan alındı, çılgına döndü: Hocaya 'neden hep ben?' tepkisi
10:43 29.01.2026 (güncellendi: 10:49 29.01.2026)
UEFA Şampiyonlar Ligi 8. haftasında Benfica sahasında Real Madrid'i 4-2 mağlup etti.Tarihi maçta Arda güler 79. dakikada oyundan alınmaısna tepki gösterdi ve 'Hep ben' diyerek sahadan ayrıldı.
Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, Benfica'ya 4-2 yenildikleri mücadelede Kylian Mbappe'nin attığı ikinci golün pasını verdi. Arda süre aldığı dakikalarda performansıyla alkış aldı.
Ancak Benfica, kaleci Anatoliy Trubin'in 90+8. dakikada attığı golün ardından averajla ilk 24'e girmeyi başardı. Real Madrid ise ilk 8 dışında kaldı.
Milli yıldız Arda Güler, 79. dakikada Alvaro Arbeloa tarafından kenara alındı, yerine Aguado girdi. Arda o anlarda hocasına isyan etti, bu anlar maça damga vurdu.
Arda Güler'in, "Neden hep ben" diyerek el hareketleriyle hocasına doğru tepki gösterdiği anlar kameralar yansıdı.
Premier Lig devi Arsenal, milli futbolcu için girişimlerini hızlandırdı. Arbeloa yönetiminde henüz hangi rolü üstleneceği belli olmayan milli futbolcu kararını vermek için yeni dönemdeki takımdaki akıbetine bakacak.
Temaslara devam eden İngiliz devinin yaz transfer döneminde Real Madrid'e resmi teklifi yapacağı öğrenildi.
Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ederken 26 milyon euro ödediği Arda için, Arsenal en az 90 milyon euro ödemeye hazır.