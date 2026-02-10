https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/macrondan-tarihi-aciklama-abd-avrupayi-bolmeyi-hedefliyor-bir-sey-yapilmazsa-5-yil-icinde-yok-1103394369.html

Macron’dan tarihi açıklama: 'ABD, Avrupa'yı bölmeyi hedefliyor, bir şey yapılmazsa 5 yıl içinde yok olacağız'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD’de Avrupa Birliği’ni bölmeyi hedefleyen Avrupa karşıtı bir ideolojinin güç kazandığını söyledi. İspanyol basınına... 10.02.2026, Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD’de Avrupa Birliği’ni hedef alan Avrupa karşıtı bir ideolojinin yaygınlaştığını belirterek, Washington yönetimini sert sözlerle eleştirdi.Macron, bu yaklaşımın “tarihsel bir yenilik” olduğunu vurgulayarak, ABD’de hâkim olan siyasi çizginin AB’yi zayıflatmayı ve parçalamayı amaçladığını söyledi.El Pais’e verdiği röportajda uyardıMacron, İspanyol gazetesi El País başta olmak üzere çeşitli Avrupa medya kuruluşlarına verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:'Stratejik belgelerde küçümseme var' iddiasıFransa Cumhurbaşkanı, ABD’nin son dönemde yayımladığı savunma ve dış politika belgelerinde Avrupa’ya yönelik mesafeli ve dışlayıcı bir yaklaşım bulunduğunu savundu.Macron’a göre bu tutum, transatlantik ilişkileri zayıflatırken, Avrupa’nın küresel siyasetteki konumunu da tehdit ediyor.'Eğer hiçbir şey yapılmazsa Avrupa beş yıl içinde yok olacak'Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hiçbir şey yapılmazsa Avrupa'nın beş yıl içinde "sürüklenip gideceğini" belirtti.Macron, Tagesanzeiger gazetesine verdiği demeçte ise, "Eğer hiçbir şey yapmazsak, Avrupa beş yıl içinde yok olup gidecek" dedi .Vance’in Münih çıkışı tartışmaları alevlendirmiştiMacron’un açıklamaları, Şubat 2025’te ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance’in Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmanın ardından geldi.Vance, söz konusu konuşmasında Avrupa ülkelerini sert sözlerle eleştirmiş, kıtanın kendi güvenliğini riske attığını savunmuştu.Romanya örneği gündeme gelmiştiVance, Münih’teki konuşmasında Romanya’daki seçim sonuçlarının iptali ve Avrupalı siyasetçilerin bu sürece yaklaşımını örnek göstererek, Avrupa’da demokratik standartların zayıfladığını ileri sürmüştü.Bu açıklamalar, Avrupa başkentlerinde tepkiyle karşılanmıştı.

