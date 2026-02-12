https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/lavrov-turkmenistanli-mevkidasi-meredov-ile-is-birligi-konularini-gorustu-1103458356.html
Lavrov, Türkmenistanlı mevkidaşı Meredov ile iş birliği konularını görüştü
Lavrov, Türkmenistanlı mevkidaşı Meredov ile iş birliği konularını görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki iş birliği... 12.02.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede taraflar, Rusya ile Türkmenistan arasındaki ikili iş birliği, yakında gerçekleşmesi planlanan ikili temasların yanı sıra, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) çerçevesindeki ve Hazar Denizi’ne kıyısı olan ülkeler formatındaki bölgesel iş birliğini ele aldı.Açıklamada ayrıca, bakanların her iki ülkede kutlanan diplomatlara ilişkin mesleki bayramlar vesilesiyle karşılıklı tebriklerini ilettikleri kaydedildi. Rusya’da Diplomasi Çalışanları Günü 10 Şubat’ta, Türkmenistan’da ise 18 Şubat’ta kutlanıyor.
