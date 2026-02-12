https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/kronik-iltihapla-mucadelede-yeni-arastirma-sinbiyotik-destek-omega-3u-geride-birakti-1103455515.html

Kronik iltihapla mücadelede yeni araştırma: Sinbiyotik destek omega-3’ü geride bıraktı

Sputnik Türkiye

Nottingham Üniversitesi'nin araştırmasına göre fermente kefir ile çeşitli prebiyotik liflerin birlikte kullanımı, omega-3 takviyesinden daha güçlü bir... 12.02.2026

Bağırsak sağlığına yönelik takviyelerle ilgili dikkat çeken bir araştırma, kefir ve prebiyotik lif karışımının birlikte kullanımının, omega-3 takviyesine kıyasla iltihabı daha fazla azaltabileceğini ortaya koydu.Nottingham Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden araştırmacılar tarafından yürütülen ve Journal of Translational Medicine dergisinde yayımlanan çalışmada üç farklı popüler takviye karşılaştırıldı: omega-3, yalnızca prebiyotik lif ve kefir ile prebiyotik lifin birlikte kullanıldığı “sinbiyotik” kombinasyon.Altı hafta süren çalışmada en belirgin etki, fermente kefir ve geniş içerikli prebiyotik lif karışımını birlikte alan grupta görüldü. Araştırmacılar, bu grupta sistemik inflamasyon göstergelerinde en büyük düşüşün kaydedildiğini bildirdi.Sinbiyotik etki nasıl oluşuyor?Çalışmada kullanılan kefir, keçi sütünün canlı kefir taneleriyle fermente edilmesiyle elde edilen ve çok sayıda probiyotik bakteri ile maya türü içeren bir ürün. Prebiyotik lif ise bu yararlı mikroorganizmalar için “besin” görevi görüyor.Bu iki bileşenin birlikte alınması “sinbiyotik etki” oluşturuyor. Lifler, bağırsaktaki yararlı bakterilerin çoğalmasını desteklerken, bu bakteriler bütirat gibi kısa zincirli yağ asitleri üretiyor. Bütiratın ise anti-inflamatuar ve bağışıklık düzenleyici etkileri olduğu biliniyor.Araştırmada, sinbiyotik alan katılımcıların kanında ölçülen inflamasyonla ilişkili proteinlerin daha belirgin biçimde azaldığı tespit edildi. Bu göstergeler, yalnızca bağırsakta değil, tüm vücutta görülen iltihap düzeyini yansıtıyor.Kronik hastalık riski açısından ne anlama geliyor?Uzun süreli düşük düzeyli inflamasyon; kalp-damar hastalıkları, metabolik sendrom ve bazı diğer kronik hastalıklarla ilişkilendiriliyor. Araştırmacılara göre bağırsak mikrobiyotasını hem probiyotik hem de prebiyotiklerle desteklemek, bağışıklık dengesi ve metabolik sağlık üzerinde daha geniş kapsamlı bir etki yaratabilir.Çalışmanın baş yazarı Dr. Amrita Vijay şu değerlendirmelerde bulundu:Araştırmacılar, bir sonraki aşamada belirli sağlık sorunları bulunan kişilerde benzer çalışmalar yaparak bu etkinin klinik sonuçlara nasıl yansıdığını incelemeyi planladıklarını duyurdu.

