Bebek mamalarının büyük bölümü ‘aşırı işlenmiş’ ve damak tadını etkiliyor

Bebek mamalarının büyük bölümünün ‘aşırı işlenmiş’ ürün sınıfına girdiğini ortaya koyan yeni bir analiz, erken yaşta maruz kalınan katkı maddeli içeriklerin çocukların damak tadını etkileyebileceği uyarısında bulundu.

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0c/1103453892_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7b1e510eec6f0a3afe4cc8e22ef5b999.png

George Institute for Global Health öncülüğünde yürütülen ve Nutrients dergisinde yayımlanan araştırma, Walmart, Kroger, Target ve Costco dahil büyük perakendecilerde satılan 651 bebek ve küçük çocuk gıdasını inceledi. Çalışmanın baş araştırmacıları arasında Elizabeth K. Dunford yer aldı.Mamaların yüzde 71’i ‘aşırı işlenmiş’Analize göre incelenen ürünlerin yüzde 71’i aşırı işlenmiş kategorisinde değerlendirildi. Bu ürünlerde, çoğunlukla tat, renk ve doku iyileştirmek amacıyla kullanılan katkı maddelerinin yoğun olduğu belirtildi.Öne çıkan bulgular şöyle:Araştırmacılar, bebeklerin katı gıdaya geçtiği ilk dönemin yalnızca beslenme değil, aynı zamanda tat öğrenme süreci olduğuna dikkat çekiyor.Tat algısı erken yaşta oluşabilirEtiketlerde meyve görselleri bulunan birçok üründe, gerçekte taze meyve yerine meyve suyu konsantresi ve püre konsantresi kullanıldığı belirtildi. Bu bileşenlerin, etikette ‘ilave şeker’ yazmasa bile yüksek tatlılık sağladığı ve şeker eklenmiş ürünlere benzer bir tat profili oluşturduğu vurgulandı.Araştırmacılara göre bu durum, bebeklerin yoğun tatlı tada alışmasına ve ilerleyen yıllarda bu tür tatları tercih etmesine zemin hazırlayabilir.Katkı maddeleri yaygın, sodyum oranı yüksekİncelenen ürünlerde arama ve kıvam artırıcılar, emülgatörler ve yapay renklendiricilere yüksek oranda rastlandı. Aşırı işlenmiş tuzlu öğünlerde sodyum miktarı da dikkat çekti. Bu ürünlerde ortalama 100 gramda 110 mg sodyum ölçülürken, az işlenmiş seçeneklerde bu değer 42 mg seviyesinde kaldı. Bazı atıştırmalıklarda ise 100 gramda 929 mg sodyuma kadar çıkan değerler görüldü.'Halk sağlığı önceleği olmalı' Araştırmacılar, en küçük yaş grubuna yönelik ürünlerde aşırı işlenmiş içeriklerin baskın olmasının bir halk sağlığı önceliği olarak ele alınması gerektiğini, daha güçlü etiketleme kuralları ve ürün reformülasyonu ile daha sağlıklı bir ürün ortamı oluşturulabileceğini belirtiyor.

