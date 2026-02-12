Kremlin: Putin’in tutumu değişmedi, Zelenskiy ile görüşme sadece Moskova’da olabilir

Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in Moskova’ya gitmeyeceği yönündeki açıklamasının yeni olmadığına dikkat çeken Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin’in olası görüşme yerinin sadece Moskova olabileceği yönündeki tutumunun değişmediğini vurguladı.Yeni müzakere turuPeskov, Ukrayna müzakerelerinin yeni turunun yeri ve tarihi ile ilgili bir soru üzerine, bu yönde belli bir anlayışın artık oluştuğunu belirterek, “Yeni, üçüncü turun en kısa zamanda gerçekleşmesini umuyoruz. Yer ve tarih ile ilgili sizi bilgilendireceğiz” ifadesini kullandı.Rusya-Avrupa diyaloğuFransa ve Almanya’nın Rusya’yla iletişimi yeniden kurmak istediği yönündeki iddialara da değinen Kremlin Sözcüsü, henüz Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in, Rusya lideri Putin ile iletişime geçme girişimlerinde bulunmadığını belirterek şunu kaydetti:Avrupa’da, Rusya’yla diyaloğun canlandırılması konusunda iki kampın oluştuğuna dikkat çeken Peskov, “Birileri, Ruslarla diyaloğa ihtiyaç olduğunu savunuyor. Diğerleri dar görüşlü bir yaklaşım sergiliyorlar” yorumunda bulundu.Küba gerilimiRusya’nın, yakıt kriziyle mücadele eden Küba'ya yardım sağlama seçeneklerini görüşmek üzere bu ülke ile temas halinde olduğunu anlatan Kremlin Sözcüsü, Küba konusunda ABD ile yapıcı bir diyalog ve sorunun çözüme kavuşturulmasını umduklarını dile getirdi.Küba'ya petrol tedariki nedeniyle ABD ile ‘tarifeler’ gerilimini yaşamak istemediklerini kaydeden Peskov, ancak Washington ile ticaretin zaten sıfır seviyesinde olduğunu anımsattı.
Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile olası görüşme yerine ilişkin tutumunun değişmediğini kaydeden Kremlin Sözcüsü Peskov, görüşmenin yalnızca Moskova’da yapılabileceğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.
Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in Moskova’ya gitmeyeceği yönündeki açıklamasının yeni olmadığına dikkat çeken Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin’in olası görüşme yerinin sadece Moskova olabileceği yönündeki tutumunun değişmediğini vurguladı.

Yeni müzakere turu

Peskov, Ukrayna müzakerelerinin yeni turunun yeri ve tarihi ile ilgili bir soru üzerine, bu yönde belli bir anlayışın artık oluştuğunu belirterek, “Yeni, üçüncü turun en kısa zamanda gerçekleşmesini umuyoruz. Yer ve tarih ile ilgili sizi bilgilendireceğiz” ifadesini kullandı.

Rusya-Avrupa diyaloğu

Fransa ve Almanya’nın Rusya’yla iletişimi yeniden kurmak istediği yönündeki iddialara da değinen Kremlin Sözcüsü, henüz Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in, Rusya lideri Putin ile iletişime geçme girişimlerinde bulunmadığını belirterek şunu kaydetti:
Telefon etmeleri yeterli. Putin hiçbir zaman doğrudan temaslardan kaçınmadı.
Avrupa’da, Rusya’yla diyaloğun canlandırılması konusunda iki kampın oluştuğuna dikkat çeken Peskov, “Birileri, Ruslarla diyaloğa ihtiyaç olduğunu savunuyor. Diğerleri dar görüşlü bir yaklaşım sergiliyorlar” yorumunda bulundu.

Küba gerilimi

Rusya’nın, yakıt kriziyle mücadele eden Küba'ya yardım sağlama seçeneklerini görüşmek üzere bu ülke ile temas halinde olduğunu anlatan Kremlin Sözcüsü, Küba konusunda ABD ile yapıcı bir diyalog ve sorunun çözüme kavuşturulmasını umduklarını dile getirdi.
Küba'ya petrol tedariki nedeniyle ABD ile ‘tarifeler’ gerilimini yaşamak istemediklerini kaydeden Peskov, ancak Washington ile ticaretin zaten sıfır seviyesinde olduğunu anımsattı.
