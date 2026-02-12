https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/kremlin-putinin-tutumu-degismedi-zelenskiy-ile-gorusme-sadece-moskovada-olabilir-1103450267.html

Kremlin: Putin’in tutumu değişmedi, Zelenskiy ile görüşme sadece Moskova’da olabilir

Kremlin: Putin’in tutumu değişmedi, Zelenskiy ile görüşme sadece Moskova’da olabilir

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile olası görüşme yerine ilişkin tutumunun değişmediğini kaydeden Kremlin Sözcüsü Peskov... 12.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-12T13:27+0300

2026-02-12T13:27+0300

2026-02-12T13:29+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

kremlin

dmitriy peskov

vladimir putin

ukrayna

vladimir zelenskiy

almanya

fransa

emmanuel macron

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1c/1095732805_0:30:3089:1768_1920x0_80_0_0_1654c47fbcaf96a148cd350671612353.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in Moskova’ya gitmeyeceği yönündeki açıklamasının yeni olmadığına dikkat çeken Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin’in olası görüşme yerinin sadece Moskova olabileceği yönündeki tutumunun değişmediğini vurguladı.Yeni müzakere turuPeskov, Ukrayna müzakerelerinin yeni turunun yeri ve tarihi ile ilgili bir soru üzerine, bu yönde belli bir anlayışın artık oluştuğunu belirterek, “Yeni, üçüncü turun en kısa zamanda gerçekleşmesini umuyoruz. Yer ve tarih ile ilgili sizi bilgilendireceğiz” ifadesini kullandı.Rusya-Avrupa diyaloğuFransa ve Almanya’nın Rusya’yla iletişimi yeniden kurmak istediği yönündeki iddialara da değinen Kremlin Sözcüsü, henüz Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in, Rusya lideri Putin ile iletişime geçme girişimlerinde bulunmadığını belirterek şunu kaydetti:Avrupa’da, Rusya’yla diyaloğun canlandırılması konusunda iki kampın oluştuğuna dikkat çeken Peskov, “Birileri, Ruslarla diyaloğa ihtiyaç olduğunu savunuyor. Diğerleri dar görüşlü bir yaklaşım sergiliyorlar” yorumunda bulundu.Küba gerilimiRusya’nın, yakıt kriziyle mücadele eden Küba'ya yardım sağlama seçeneklerini görüşmek üzere bu ülke ile temas halinde olduğunu anlatan Kremlin Sözcüsü, Küba konusunda ABD ile yapıcı bir diyalog ve sorunun çözüme kavuşturulmasını umduklarını dile getirdi.Küba'ya petrol tedariki nedeniyle ABD ile ‘tarifeler’ gerilimini yaşamak istemediklerini kaydeden Peskov, ancak Washington ile ticaretin zaten sıfır seviyesinde olduğunu anımsattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/ukrayna-ordusunu-besleyen-enerji-tesisleri-vuruldu-bin-300-kadar-militan-etkisiz-hale-getirildi-1103448884.html

rusya

ukrayna

almanya

fransa

abd

küba

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, ukrayna, vladimir zelenskiy, almanya, fransa, emmanuel macron, friedrich merz, abd, küba