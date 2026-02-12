Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/konut-ilanlarina-dogrulama-geliyor-200-bin-ilan-yayindan-kalkacak-1103440794.html
Konut ilanlarına 'doğrulama' geliyor: '200 bin ilan yayından kalkacak'
Konut ilanlarına 'doğrulama' geliyor: '200 bin ilan yayından kalkacak'
Sputnik Türkiye
İnternetten gayrimenkul satışında kurallar değişiyor. Artık konut sahibi ilan vermeden önce e-devletten doğrulama yapmak zorunda olacak. Yeni dönem 15 Şubat'ta... 12.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-12T09:39+0300
2026-02-12T09:39+0300
ekonomi̇
konut
konut satışı
konut fiyatları
gayrimenkul
uygulama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/19/1078892736_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_c27042e159d1742675448bf3976c24b5.jpg
Gayrimenkulde sahte ilanlar, kayıt dışı ticaret ve spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmek için önlem alınıyor.Elektronik İlan Doğrulama SistemiGeçtiğimiz yılın başında kiralık ilanlar için "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi" hayata geçirildi.Uygulama şimdi de satılık ilanlar için devreye alınacak.Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “1 Şubat'ta pilot uygulama olarak portalların seçtiği üç ilde başlarken, 15 Şubat itibarıyla artık gerek satılık konutlarda gerek satılık arsalarda elektronik ilan doğrulama sistemi tüm gayrimenkul ilanlarında başlamış olacak" dedi.Sitelerde 1 milyon satılık gayrimenkul ilanı olduğunu kaydeden Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Satılıkta ilan sayılarında yüzde 20 bir düşüş olabileceğine ilişkin öngörülerimiz var” diye konuştu.Bu da yaklaşık 200 bin ilanın sistemden kalkabileceği anlamına geliyor.Mal sahipleri de sistemi kullanmak zorunda. Başvuru nasıl yapılıyor?Yetki vermek için e-devlet üzerinden web tapuya giriliyor. Yetki işlemleri bölümünde kişi kendisine, yakınına ya da emlakçıya satış yetkisi verebiliyor. Ardından internette satılacak gayrimenkul için ilan açılabiliyor.Yetki belgesi en fazla 3 ay için oluşturulabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/erdogan-salvarli-kadinin-gorevi-ahirda-inek-sagmaktir-diyen-ukala-zihniyeti-bir-kez-daha-1103417165.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/19/1078892736_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_70c4ebfa854596dfbdd94025d035d7ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
konut, konut satışı, konut fiyatları, gayrimenkul, uygulama
konut, konut satışı, konut fiyatları, gayrimenkul, uygulama

Konut ilanlarına 'doğrulama' geliyor: '200 bin ilan yayından kalkacak'

09:39 12.02.2026
© İHA / OZAN KÖSE - TOLGA ŞAHİN-AW104994bina - konut - deprem - ev
bina - konut - deprem - ev - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2026
© İHA / OZAN KÖSE - TOLGA ŞAHİN-AW104994
Abone ol
İnternetten gayrimenkul satışında kurallar değişiyor. Artık konut sahibi ilan vermeden önce e-devletten doğrulama yapmak zorunda olacak. Yeni dönem 15 Şubat'ta başlayacak.
Gayrimenkulde sahte ilanlar, kayıt dışı ticaret ve spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmek için önlem alınıyor.

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi

Geçtiğimiz yılın başında kiralık ilanlar için "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi" hayata geçirildi.
Uygulama şimdi de satılık ilanlar için devreye alınacak.
Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “1 Şubat'ta pilot uygulama olarak portalların seçtiği üç ilde başlarken, 15 Şubat itibarıyla artık gerek satılık konutlarda gerek satılık arsalarda elektronik ilan doğrulama sistemi tüm gayrimenkul ilanlarında başlamış olacak" dedi.
Sitelerde 1 milyon satılık gayrimenkul ilanı olduğunu kaydeden Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Satılıkta ilan sayılarında yüzde 20 bir düşüş olabileceğine ilişkin öngörülerimiz var” diye konuştu.
Bu da yaklaşık 200 bin ilanın sistemden kalkabileceği anlamına geliyor.
Mal sahipleri de sistemi kullanmak zorunda.

Başvuru nasıl yapılıyor?

Yetki vermek için e-devlet üzerinden web tapuya giriliyor. Yetki işlemleri bölümünde kişi kendisine, yakınına ya da emlakçıya satış yetkisi verebiliyor. Ardından internette satılacak gayrimenkul için ilan açılabiliyor.
Yetki belgesi en fazla 3 ay için oluşturulabilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
POLİTİKA
Erdoğan'dan 455 bin afet konutuna ilişkin açıklama: 'Ayda 8 bin 750 lira taksit ödenecek bu fiyat 18 yıl sabit olacak'
Dün, 12:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала