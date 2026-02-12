https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/istanbulda-4-ayri-kursunlama-olayinin-azmettiricisi-yakalandi-1103437558.html

İstanbul'da 4 ayrı kurşunlama olayının azmettiricisi yakalandı

İstanbul'da farklı tarihlerde gerçekleştirilen 4 ayrı kurşunlama olayının azmettiricisi olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı. 12.02.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Türkiye'de ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, elebaşılığını yurtdışında bulunan şüphelinin yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.Operasyonda, 30 Eylül 2025'te Bağcılar'da 2 kişiye, 28 Kasım ve 5 Aralık 2025'te Esenyurt'ta birer iş yerine, 4 Aralık 2025'te de Sultangazi'de bir araca yönelik gerçekleştirilen kurşunlama olaylarını azmettirdiği tespit edilen F.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

