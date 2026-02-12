Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/istanbulda-4-ayri-kursunlama-olayinin-azmettiricisi-yakalandi-1103437558.html
İstanbul'da 4 ayrı kurşunlama olayının azmettiricisi yakalandı
İstanbul'da 4 ayrı kurşunlama olayının azmettiricisi yakalandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da farklı tarihlerde gerçekleştirilen 4 ayrı kurşunlama olayının azmettiricisi olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı. 12.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-12T02:44+0300
2026-02-12T02:44+0300
sultangazi
türki̇ye
azmettirici
operasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097026271_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0d8a2898bb7da6112c032df749862587.jpg
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Türkiye'de ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, elebaşılığını yurtdışında bulunan şüphelinin yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.Operasyonda, 30 Eylül 2025'te Bağcılar'da 2 kişiye, 28 Kasım ve 5 Aralık 2025'te Esenyurt'ta birer iş yerine, 4 Aralık 2025'te de Sultangazi'de bir araca yönelik gerçekleştirilen kurşunlama olaylarını azmettirdiği tespit edilen F.Y. yakalanarak gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/eyupsultanda-altinlari-vermeyen-kuyumcuyu-silahla-vurup-kactilar-1103436857.html
sultangazi
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097026271_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6f0b8ca451e325067b0217c154aef4c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sultangazi, azmettirici, operasyon
sultangazi, azmettirici, operasyon

İstanbul'da 4 ayrı kurşunlama olayının azmettiricisi yakalandı

02:44 12.02.2026
© AAGözaltı
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2026
© AA
Abone ol
İstanbul'da farklı tarihlerde gerçekleştirilen 4 ayrı kurşunlama olayının azmettiricisi olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Türkiye'de ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, elebaşılığını yurtdışında bulunan şüphelinin yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 30 Eylül 2025'te Bağcılar'da 2 kişiye, 28 Kasım ve 5 Aralık 2025'te Esenyurt'ta birer iş yerine, 4 Aralık 2025'te de Sultangazi'de bir araca yönelik gerçekleştirilen kurşunlama olaylarını azmettirdiği tespit edilen F.Y. yakalanarak gözaltına alındı.
Eyüpsultan'da kuyumcu, soygun girişiminde silahla yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
TÜRKİYE
Eyüpsultan'da altınları vermeyen kuyumcuyu silahla vurup kaçtılar: 2 şüpheli yakalandı
Dün, 23:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала