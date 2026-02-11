Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/eyupsultanda-altinlari-vermeyen-kuyumcuyu-silahla-vurup-kactilar-1103436857.html
Eyüpsultan'da altınları vermeyen kuyumcuyu silahla vurup kaçtılar
Eyüpsultan'da altınları vermeyen kuyumcuyu silahla vurup kaçtılar
Sputnik Türkiye
İstanbul Eyüpsultan'da bir kyumucunun önünde duran araçtan inen yüzleri maskeli 4 kişi kuyumcuyu soymaya çalıştı. Altınları vermeyen dükkan sahibi silahla... 11.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-11T23:35+0300
2026-02-11T23:35+0300
türki̇ye
türkiye
kuyumcu
soygun
eyüpsultan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0b/1103436836_63:0:1549:836_1920x0_80_0_0_160ccfafd4a3d9a741392690e1ee8c95.jpg
Eyüpsultan'da otomobille bir kuyumcunun önünde duran 4 şüpheliden 3'ü silahla kuyumcuya girdi.İş yeri sahibi Mustafa Karakayalı kuyumcuyu soymaya çalışanlarla yaşadığı arbedede silahla vuruldu.Şüpheliler soygunu gerçekleştiremeden geldikleri otomobile hızlıca binip kaçarken, yaralanan kuyumcu çevre esnafın yardımıyla hastaneye götürüldü.Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Esnaf Abdullah Aksoy olay anını şöyle anlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/kuyumcuyu-esekle-soymustu-hirsizin-ifadesi-ortaya-cikti-1103432490.html
türki̇ye
eyüpsultan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0b/1103436836_249:0:1364:836_1920x0_80_0_0_a54f1ebc6c56d2346371ace5c1f56d79.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, kuyumcu, soygun, eyüpsultan
türkiye, kuyumcu, soygun, eyüpsultan

Eyüpsultan'da altınları vermeyen kuyumcuyu silahla vurup kaçtılar

23:35 11.02.2026
© AAEyüpsultan'da kuyumcu, soygun girişiminde silahla yaralandı
Eyüpsultan'da kuyumcu, soygun girişiminde silahla yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
© AA
Abone ol
İstanbul Eyüpsultan'da bir kyumucunun önünde duran araçtan inen yüzleri maskeli 4 kişi kuyumcuyu soymaya çalıştı. Altınları vermeyen dükkan sahibi silahla vuruldu.
Eyüpsultan'da otomobille bir kuyumcunun önünde duran 4 şüpheliden 3'ü silahla kuyumcuya girdi.
İş yeri sahibi Mustafa Karakayalı kuyumcuyu soymaya çalışanlarla yaşadığı arbedede silahla vuruldu.
Şüpheliler soygunu gerçekleştiremeden geldikleri otomobile hızlıca binip kaçarken, yaralanan kuyumcu çevre esnafın yardımıyla hastaneye götürüldü.
Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Esnaf Abdullah Aksoy olay anını şöyle anlattı:

Yanımızdaki komşumuz kuyumcuya girmişler, herhalde soygun için. Karşılık verince de ateş etmişler, yaralanma olayı. Adamların arabayla kaçtıklarını gördük biz sadece. Koştuk yardım etmeye çalıştık, ambulans çağırdık. Yaralı aklı başındaydı, bilinci yerindeydi. Arabayla hastaneye gönderdik. Birisini arabaya binerken arkasından gördüm, tanımıyorum kendisini. Araba hızlı bir şekilde gitti. Kaç kişi vardı, ne yaptılar bilmiyorum.

Kayseri'de eşekle kuyumcu soygunu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
TÜRKİYE
Kuyumcuyu eşekle soymuştu: Hırsızın ifadesi ortaya çıktı
18:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала