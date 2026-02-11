Eyüpsultan'da altınları vermeyen kuyumcuyu silahla vurup kaçtılar

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/eyupsultanda-altinlari-vermeyen-kuyumcuyu-silahla-vurup-kactilar-1103436857.html
İstanbul Eyüpsultan'da bir kyumucunun önünde duran araçtan inen yüzleri maskeli 4 kişi kuyumcuyu soymaya çalıştı. Altınları vermeyen dükkan sahibi silahla...
Eyüpsultan'da otomobille bir kuyumcunun önünde duran 4 şüpheliden 3'ü silahla kuyumcuya girdi.İş yeri sahibi Mustafa Karakayalı kuyumcuyu soymaya çalışanlarla yaşadığı arbedede silahla vuruldu.Şüpheliler soygunu gerçekleştiremeden geldikleri otomobile hızlıca binip kaçarken, yaralanan kuyumcu çevre esnafın yardımıyla hastaneye götürüldü.Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Esnaf Abdullah Aksoy olay anını şöyle anlattı:
Eyüpsultan'da otomobille bir kuyumcunun önünde duran 4 şüpheliden 3'ü silahla kuyumcuya girdi.
İş yeri sahibi Mustafa Karakayalı kuyumcuyu soymaya çalışanlarla yaşadığı arbedede silahla vuruldu.
Şüpheliler soygunu gerçekleştiremeden geldikleri otomobile hızlıca binip kaçarken, yaralanan kuyumcu çevre esnafın yardımıyla hastaneye götürüldü.
Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Esnaf Abdullah Aksoy olay anını şöyle anlattı:
Yanımızdaki komşumuz kuyumcuya girmişler, herhalde soygun için. Karşılık verince de ateş etmişler, yaralanma olayı. Adamların arabayla kaçtıklarını gördük biz sadece. Koştuk yardım etmeye çalıştık, ambulans çağırdık. Yaralı aklı başındaydı, bilinci yerindeydi. Arabayla hastaneye gönderdik. Birisini arabaya binerken arkasından gördüm, tanımıyorum kendisini. Araba hızlı bir şekilde gitti. Kaç kişi vardı, ne yaptılar bilmiyorum.