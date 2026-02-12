https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/israilli-askerler-iran-saldirilarina-bahis-yapmakla-suclaniyor-1103459477.html

İsrail askerleri, İran saldırılarına bahis yapmakla suçlanıyor: Tek bahiste 150 bin dolar

Şin Bet, bazı yedek askerlerin askeri görevleri sırasında edindikleri ‘gizli’ bilgileri kullanarak İsrail’in askeri operasyonlarına ilişkin Polymarket platformunda bahis oynadıkları şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

İsrail’de aralarında yedek askerlerin de bulunduğu bazı kişiler, askeri operasyonlara ilişkin gizli bilgileri kullanarak çevrimiçi tahmin piyasası platformu Polymarket’te bahis oynadıkları iddiasıyla gözaltına alındı.‘Kamuya gizli bilgilerdi’Şin Bet’in bugün yaptığı açıklamaya göre 'şüpheliler, askeri hizmetleri sırasında eriştikleri bilgileri bahis kararlarında' kullandı. Yetkililer, söz konusu bilgilerin görev kapsamında edinildiğini ve kamuya açık olmadığını belirtti.Soruşturmanın, savunma güvenliği birimleri ve polisle birlikte yürütüldüğü, dosyaya ilişkin bazı ayrıntıların mahkeme kararıyla yayın yasağı kapsamında olduğu bildirildi.İran saldırısı zamanlamasına bahis iddiasıİsrailli kamu yayıncısı Kan’ın daha önce yayımladığı haberde, savunma kurumları içinden bazı kişilerin, Haziran 2025’teki İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışmalar öncesinde ilk saldırının zamanlamasına ilişkin Polymarket’te yüksek tutarlı bahisler oynadığı şüphesiyle inceleme başlatıldığı aktarılmıştı.Habere göre ‘ricosuave666’ kullanıcı adlı bir hesabın, İsrail’in İran’daki askeri faaliyetlerine dair dikkat çekici doğrulukta tahminlere on binlerce dolar yatırdığı ve yaklaşık 150 bin dolar kar elde ettiği öne sürüldü.İsrailli yetkililer: Güvenlik riskiİsrail Savunma Kuruluşu Güvenlik Direktörlüğü, Şin Bet ve İsrail Polisi tarafından yapılan ortak açıklamada, gizli bilgilere dayanarak bahis oynanmasının İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) operasyonları ve devlet güvenliği açısından ‘gerçek bir risk’ oluşturduğu belirtildi.Açıklamada, sanıklara atfedilen eylemlerin ‘en üst düzey ciddiyetle’ ele alındığı ve gizli bilgilerin yasa dışı kullanımına karışan herkes hakkında kararlı şekilde işlem yapılacağı kaydedildi.İsrail ordusu da vakayı ‘son derece ciddi’ gördüğünü, ancak ilk değerlendirmelere göre herhangi bir operasyonel zarar oluşmadığını bildirdi. Askeri açıklamada, bunun ‘ciddi bir etik ihlal’ ve ‘kırmızı çizginin aşılması’ olduğu belirtilerek, benzer vakaların tekrarını önlemek için tüm birliklerde prosedürlerin sıkılaştırılacağı ifade edildi.Polymarket ve ‘tahmin piyasaları’ nedir?Polymarket, kullanıcıların kripto para, banka kartı ya da havale ile gelecekteki olayların olasılığı üzerine bahis oynayabildiği bir ‘tahmin piyasası’ platformu olarak biliniyor. Bu tür ticari tahmin piyasalarının son yıllarda hızla büyüdüğü, ancak platformlarda manipülasyon ve içeriden bilgiyle işlemiddialarının da gündeme geldiği belirtiliyor.Platformda son aylarda, ABD’nin İran’a olası yeni bir saldırı düzenleyip düzenlemeyeceği ve İran lideri Ali Hamaney’in görevden ayrılıp ayrılmayacağı gibi başlıklara da milyonlarca dolarlık bahis yapıldığı bildiriliyor.

