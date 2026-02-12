https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/canli-muzik-ve-ebru-buyusu-pavel-matskevic-ve-anna-klikovskaya-ankarada-sahne-aldi-1103439991.html
Canlı müzik ve ebru büyüsü: Pavel Matskeviç ve Anna Klıkovskaya Ankara’da sahne aldı
Ankara, klasik müzik ile Türk ebru sanatını bir araya getiren benzersiz bir konser formatına ilk kez tanık oldu. 12.02.2026, Sputnik Türkiye
Sibirya kökenli viyola ustası Pavel Matskeviç, Moskova'lı ressam Anna Klıkovskaya ile birlikte başkentte sahneye çıktı. Dev ekranda ebru çalışmaları yapan Klıkovskaya'nın her fırça darbesi, müzikle buluşup canlı bir sahne performansına dönüştü.
Pavel, Sputnik'e demecinde, "Solo çalmak bana özgürlük veriyor" diyerek sözlerini şöyle sürdüdü:
Pavel, Sputnik’e demecinde, “Solo çalmak bana özgürlük veriyor" diyerek sözlerini şöyle sürdüdü:
Orkestrada doğaçlama yok, oysa o benim için çok önemli. Müziği çalarken yazıyorum, mikrofonu açıyor, doğaçlama yapıyor, sonra katmanlar ekliyorum. Her an hissettiklerime göre üretiyorum, bu yüzden tarzlarım çok farklı.
Anna Klıkovskaya için sahne ebrusu bambaşka bir dünya:
Sahne ebrusu, kağıda resim yapmaktan çok farklı. Burada önemli olan mükemmellik değil, dinamizm, hız ve görsellik. Resim sadece birkaç saniye yaşıyor. İzleyici doğrudan sürecin içinde.
Türk izleyiciler, ebruya aşina olsalar da ilk kez yaşamış oldukları böyle bir sahne deneyiminden adeta büyülendi.
Konser, Ankara’daki Rus Müziği Müzesi TEREM ve Kaya Event Group iş birliğiyle gerçekleştirildi.