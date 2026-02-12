https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/canli-muzik-ve-ebru-buyusu-pavel-matskevic-ve-anna-klikovskaya-ankarada-sahne-aldi-1103439991.html

Canlı müzik ve ebru büyüsü: Pavel Matskeviç ve Anna Klıkovskaya Ankara’da sahne aldı

Canlı müzik ve ebru büyüsü: Pavel Matskeviç ve Anna Klıkovskaya Ankara'da sahne aldı

Ankara, klasik müzik ile Türk ebru sanatını bir araya getiren benzersiz bir konser formatına ilk kez tanık oldu. 12.02.2026

Sibirya kökenli viyola ustası Pavel Matskeviç, Moskova’lı ressam Anna Klıkovskaya ile birlikte başkentte sahneye çıktı. Dev ekranda ebru çalışmaları yapan Klıkovskaya’nın her fırça darbesi, müzikle buluşup canlı bir sahne performansına dönüştü.Pavel, Sputnik’e demecinde, “Solo çalmak bana özgürlük veriyor" diyerek sözlerini şöyle sürdüdü:Anna Klıkovskaya için sahne ebrusu bambaşka bir dünya:Türk izleyiciler, ebruya aşina olsalar da ilk kez yaşamış oldukları böyle bir sahne deneyiminden adeta büyülendi.Konser, Ankara’daki Rus Müziği Müzesi TEREM ve Kaya Event Group iş birliğiyle gerçekleştirildi.

