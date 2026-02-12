Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/canli-muzik-ve-ebru-buyusu-pavel-matskevic-ve-anna-klikovskaya-ankarada-sahne-aldi-1103439991.html
Canlı müzik ve ebru büyüsü: Pavel Matskeviç ve Anna Klıkovskaya Ankara’da sahne aldı
Canlı müzik ve ebru büyüsü: Pavel Matskeviç ve Anna Klıkovskaya Ankara’da sahne aldı
12.02.2026, Sputnik Türkiye

Ankara, klasik müzik ile Türk ebru sanatını bir araya getiren benzersiz bir konser formatına ilk kez tanık oldu.
Sibirya kökenli viyola ustası Pavel Matskeviç, Moskova'lı ressam Anna Klıkovskaya ile birlikte başkentte sahneye çıktı. Dev ekranda ebru çalışmaları yapan Klıkovskaya'nın her fırça darbesi, müzikle buluşup canlı bir sahne performansına dönüştü.Pavel, Sputnik'e demecinde, "Solo çalmak bana özgürlük veriyor" diyerek sözlerini şöyle sürdüdü:Anna Klıkovskaya için sahne ebrusu bambaşka bir dünya:Türk izleyiciler, ebruya aşina olsalar da ilk kez yaşamış oldukları böyle bir sahne deneyiminden adeta büyülendi.Konser, Ankara'daki Rus Müziği Müzesi TEREM ve Kaya Event Group iş birliğiyle gerçekleştirildi.
09:01 12.02.2026
© Sputnik / Сeyda SudeRus viola ustası Pavel Matskeviç ve Moskova’lı ressam Anna Klıkovskaya
Rus viola ustası Pavel Matskeviç ve Moskova’lı ressam Anna Klıkovskaya - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2026
© Sputnik / Сeyda Sude
Abone ol
Ankara, klasik müzik ile Türk ebru sanatını bir araya getiren benzersiz bir konser formatına ilk kez tanık oldu.
Sibirya kökenli viyola ustası Pavel Matskeviç, Moskova’lı ressam Anna Klıkovskaya ile birlikte başkentte sahneye çıktı. Dev ekranda ebru çalışmaları yapan Klıkovskaya’nın her fırça darbesi, müzikle buluşup canlı bir sahne performansına dönüştü.
Pavel, Sputnik’e demecinde, “Solo çalmak bana özgürlük veriyor" diyerek sözlerini şöyle sürdüdü:
Orkestrada doğaçlama yok, oysa o benim için çok önemli. Müziği çalarken yazıyorum, mikrofonu açıyor, doğaçlama yapıyor, sonra katmanlar ekliyorum. Her an hissettiklerime göre üretiyorum, bu yüzden tarzlarım çok farklı.
© Sputnik / Сeyda SudeRus viola ustası Pavel Matskeviç
Rus viola ustası Pavel Matskeviç - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2026
Rus viola ustası Pavel Matskeviç
© Sputnik / Сeyda Sude
Anna Klıkovskaya için sahne ebrusu bambaşka bir dünya:
Sahne ebrusu, kağıda resim yapmaktan çok farklı. Burada önemli olan mükemmellik değil, dinamizm, hız ve görsellik. Resim sadece birkaç saniye yaşıyor. İzleyici doğrudan sürecin içinde.
Türk izleyiciler, ebruya aşina olsalar da ilk kez yaşamış oldukları böyle bir sahne deneyiminden adeta büyülendi.
Konser, Ankara’daki Rus Müziği Müzesi TEREM ve Kaya Event Group iş birliğiyle gerçekleştirildi.
