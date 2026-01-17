Türkiye
ABD Başkanı Trump'tan Avrupa ülkelerine gümrük vergisi artırma kararı: Gümrük vergisi oranı yüzde 25’e yükseltilecek
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/bazi-kopekler-sadece-kulak-misafiri-olarak-yeni-kelimeler-ogrenebiliyor-1102814292.html
Bazı köpekler sadece 'kulak misafiri' olarak yeni kelimeler öğrenebiliyor
Bazı köpekler sadece 'kulak misafiri' olarak yeni kelimeler öğrenebiliyor
Sputnik Türkiye
Yeni bir araştırmaya göre bazı üstün zekalı köpekler, tıpkı küçük çocuklar gibi konuşmaları dinleyerek yeni nesne isimlerini öğrenebiliyor. 17.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-17T19:38+0300
2026-01-17T19:38+0300
yaşam
araştırma
köpek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/1d/1076854327_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9387887b43bb28a65f3da5fee4a06955.jpg
Bazı üstün zekalı köpeklerin, insan konuşmalarını dinleyerek yeni kelimeler öğrenebildiği ortaya kondu. Science dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, bu köpeklerin nesne isimlerini doğrudan kendilerine hitap edilmeden de öğrenebildiğini gösterdi.Araştırma, küçük çocukların konuşmaları dinleyerek kelime öğrenmesine benzer bir sürecin bazı köpeklerde de görülebileceğini ortaya koydu. Macaristan’daki Eötvös Lorand Üniversitesi (ELTE) araştırmacıları, oyuncak isimlerini öğrenme konusunda yetenekli olduğu belirlenen köpekler üzerinde çalışma yürüttü.Köpekler 'kulak misafiri' olup yeni kelimeler öğrendiAraştırmaya, sahiplerinin oyuncak isimlerini bildiğini düşündüğü 10 köpek dahil edildi. İlk aşamada köpek sahipleri, iki yeni oyuncağı köpekleriyle doğrudan etkileşim kurarak tanıttı ve oyuncak isimlerini tekrar etti. Birkaç günlük kısa oturumların ardından köpeklerin büyük bölümünün yeni oyuncakları doğru şekilde tanıyabildiği görüldü.Araştırmanın ikinci aşamasında ise köpeklerin oyuncak isimlerini yalnızca konuşmaları dinleyerek öğrenip öğrenemeyeceği test edildi. Bu aşamada sahipler, oyuncak isimlerini kendi aralarında konuşurken kullandı, köpeklerle göz teması kurulmadı ve köpeklerin oyuncaklarla etkileşimine izin verilmedi.Sonuçlara göre, 10 köpekten 7’si, yalnızca konuşmaları dinleyerek oyuncak isimlerini öğrenmeyi başardı. Araştırmacılar, bu bulgunun bazı köpeklerin yeni kelimeleri “kulak misafiri olarak” öğrenebildiğini gösterdiğini belirtti.Belirli cinsler öne çıkıyorÇalışmanın ilerleyen aşamalarında yapılan ek testlerde, köpeklerin oyuncakları görmeden önce duydukları isimleri hatırlayabildiği ve bu bilgiyi haftalar sonra da koruduğu tespit edildi.Araştırmacılar, bu yeteneğin tüm köpeklerde görülmediğini vurguladı. Benzer deneyler, daha önce oyuncak isimleri öğrenmemiş köpekler üzerinde de uygulandı ancak bu köpeklerin aynı başarıyı göstermediği kaydedildi.“Üstün kelime öğrenicisi” olarak tanımlanan bu köpeklerin çoğunluğunu Border Collie cinsi oluştururken, Alman çoban köpeği, Labrador Retriever ve Avustralya çoban köpeği gibi farklı ırklar da çalışmada yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/arastirma-evcil-hayvan-olumu-sonrasi-yas-bir-aile-uyesinin-kaybi-kadar-guclu-olabiliyor-1102813581.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/1d/1076854327_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bc900302c6e69793778488c99c2eea99.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
araştırma, köpek
araştırma, köpek

Bazı köpekler sadece 'kulak misafiri' olarak yeni kelimeler öğrenebiliyor

19:38 17.01.2026
© Dante Diosina Jrköpekler, cadılar bayramı
köpekler, cadılar bayramı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2026
© Dante Diosina Jr
Abone ol
Yeni bir araştırmaya göre bazı üstün zekalı köpekler, tıpkı küçük çocuklar gibi konuşmaları dinleyerek yeni nesne isimlerini öğrenebiliyor.
Bazı üstün zekalı köpeklerin, insan konuşmalarını dinleyerek yeni kelimeler öğrenebildiği ortaya kondu. Science dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, bu köpeklerin nesne isimlerini doğrudan kendilerine hitap edilmeden de öğrenebildiğini gösterdi.
Araştırma, küçük çocukların konuşmaları dinleyerek kelime öğrenmesine benzer bir sürecin bazı köpeklerde de görülebileceğini ortaya koydu. Macaristan’daki Eötvös Lorand Üniversitesi (ELTE) araştırmacıları, oyuncak isimlerini öğrenme konusunda yetenekli olduğu belirlenen köpekler üzerinde çalışma yürüttü.

Köpekler 'kulak misafiri' olup yeni kelimeler öğrendi

Araştırmaya, sahiplerinin oyuncak isimlerini bildiğini düşündüğü 10 köpek dahil edildi. İlk aşamada köpek sahipleri, iki yeni oyuncağı köpekleriyle doğrudan etkileşim kurarak tanıttı ve oyuncak isimlerini tekrar etti. Birkaç günlük kısa oturumların ardından köpeklerin büyük bölümünün yeni oyuncakları doğru şekilde tanıyabildiği görüldü.
Araştırmanın ikinci aşamasında ise köpeklerin oyuncak isimlerini yalnızca konuşmaları dinleyerek öğrenip öğrenemeyeceği test edildi. Bu aşamada sahipler, oyuncak isimlerini kendi aralarında konuşurken kullandı, köpeklerle göz teması kurulmadı ve köpeklerin oyuncaklarla etkileşimine izin verilmedi.
Sonuçlara göre, 10 köpekten 7’si, yalnızca konuşmaları dinleyerek oyuncak isimlerini öğrenmeyi başardı. Araştırmacılar, bu bulgunun bazı köpeklerin yeni kelimeleri “kulak misafiri olarak” öğrenebildiğini gösterdiğini belirtti.

Belirli cinsler öne çıkıyor

Çalışmanın ilerleyen aşamalarında yapılan ek testlerde, köpeklerin oyuncakları görmeden önce duydukları isimleri hatırlayabildiği ve bu bilgiyi haftalar sonra da koruduğu tespit edildi.
Araştırmacılar, bu yeteneğin tüm köpeklerde görülmediğini vurguladı. Benzer deneyler, daha önce oyuncak isimleri öğrenmemiş köpekler üzerinde de uygulandı ancak bu köpeklerin aynı başarıyı göstermediği kaydedildi.
“Üstün kelime öğrenicisi” olarak tanımlanan bu köpeklerin çoğunluğunu Border Collie cinsi oluştururken, Alman çoban köpeği, Labrador Retriever ve Avustralya çoban köpeği gibi farklı ırklar da çalışmada yer aldı.
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2026
YAŞAM
Araştırma: Evcil hayvan ölümü sonrası yas, bir aile üyesinin kaybı kadar güçlü olabiliyor
18:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала