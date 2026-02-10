Türkiye
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tutuklandı: 'Ben de bu olayın mağdurlarından biriyim'
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tutuklandı: 'Ben de bu olayın mağdurlarından biriyim'
Giresun'da Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Sosyal medya üzerinden bir kişiye 'cinsel tacizde bulunduğu'...
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede şikayet üzerine başlatılan bir soruşturma kapsamında tutuklandı. Daha önce ifadeye çağrılan ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilen Dede, Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tekrar ifadeye çağrıldı. Hasbi Dede, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.'İlgili kişilerin zarar görmemesi adına herhangi bir detay paylaşmayacağım'Hasbi Dede, adliyeye gelmeden önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iddiaların muhatabı olan ailenin korunmasının en temel hassasiyeti olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:Dede’nin sosyal medya üzerinden bir kişiye ‘cinsel tacizde bulunduğu’ iddiasıyla tutuklandığı bazı kaynaklarca iddia edildi.
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tutuklandı: 'Ben de bu olayın mağdurlarından biriyim'

23:30 10.02.2026 (güncellendi: 23:41 10.02.2026)
Giresun'da Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Sosyal medya üzerinden bir kişiye ‘cinsel tacizde bulunduğu’ iddiasıyla tutuklandığı öne sürülen Dede, yaptığı açıklamada kendisinin de mağdur olduğunu belirtti.
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede şikayet üzerine başlatılan bir soruşturma kapsamında tutuklandı. Daha önce ifadeye çağrılan ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilen Dede, Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tekrar ifadeye çağrıldı. Hasbi Dede, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

'İlgili kişilerin zarar görmemesi adına herhangi bir detay paylaşmayacağım'

Hasbi Dede, adliyeye gelmeden önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iddiaların muhatabı olan ailenin korunmasının en temel hassasiyeti olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

Hakkımda yürütülen bir soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan iddialar bulunmaktadır. Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki iddiaların muhatabı olan ailenin korunması bu süreçte benim için en temel hassasiyettir ancak bilmenizi istiyorum ki ben de bu olayın mağdurlarından biriyim.

Yargı makamlarının yürüttüğü soruşturmaya saygı duyuyor, sürecin hukuka uygun ve tarafsız biçimde sonuçlanacağına inanıyorum. Soruşturmanın selameti ve ilgili kişilerin zarar görmemesi adına herhangi bir detay paylaşmayacağım.

Temsil ettiğimiz kurumu korumak adına gerekli tedbirleri aldığımı düşünüyordum ancak alamamışım. Bu nedenle böyle bir konuyla karşınıza çıkmaktan, adliyenin kapısında da söylediğim gibi mahcubiyet duyuyorum. Bu sürecin temsil ettiğim kamu göreviyle ve belediyemizin yürüttüğü hizmetlerle karıştırılmaması gerektiğini özellikle vurgulamak isterim. Hukuki sürecin sağlıklı ilerlemesi için gerekli tüm işbirliğini göstereceğim. Kamuoyundan da azami hassasiyet bekliyorum.

Dede’nin sosyal medya üzerinden bir kişiye ‘cinsel tacizde bulunduğu’ iddiasıyla tutuklandığı bazı kaynaklarca iddia edildi.
