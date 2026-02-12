Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/hasan-can-kaya-ile-ilgili-savcilik-kararini-verdi-sahnedeki-sozleriyle-ilgili-sorusturma-acilmisti-1103455372.html
yaşam
hasan can kaya
cumhuriyet başsavcılığı
soruşturma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/11/1050895513_0:0:760:429_1920x0_80_0_0_1b244c11b0220d6cf3a3f1f000a13393.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/komedyen-hasan-can-kayadan-uyusturucu-aciklamasi-1103186576.html
hasan can kaya, cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma
hasan can kaya, cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma

Hasan Can Kaya ile ilgili savcılık kararını verdi: Sahnedeki sözleriyle ilgili soruşturma açılmıştı

15:54 12.02.2026 (güncellendi: 15:56 12.02.2026)
© YouTube/KonuşanlarHasan Can Kaya
Hasan Can Kaya - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2026
© YouTube/Konuşanlar
Abone ol
Programında söylediği sözler nedeniyle hakkında 'halkın bir kesimin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' iddiasıyla soruşturma açılan ünlü komedyen Hasan Can Kaya hakkında takipsizlik kararı verildi.
Ünlü komedyen Hasan Can Kaya hakkında programındaki bir diyalog nedeniyle 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmıştı. Savcılık inceleme sonucunda iki yıl öncesine ait olan görüntülerle ilgili takipsizlik kararı verdi.

Yasal unsurların oluşmadığına karar verildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sunulan savunma ve görüntülerin kronolojik arka planını değerlendirerek, suçun yasal unsurlarının oluşmadığına hükmetti.

Ne olmuştu?

Konuşanlar programının sunucusu ünlü komedyen Hasan Can Kaya hakkında programında bir seyircisiyle yaşadığı diyalog nedeniyle "“halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturmada görüntülerin iki yıl öncesine ait olduğu ve sosyal medyada yeniden dolaşıma girdiği tespit edildi.

Özür dilemişti

Hasan Can Kaya da ifadesinde dini değerleri aşağılamaya yönelik özel bir kastının olmadığını, görüntülerin amacından saptırıldığını ve özür mesajı yayımladığını belirtmişti.
Hasan Can Kaya, RTÜK'ün cezası sonrası ilk kez konuştu: 'Kemal Sunal'ı bile sansürleyen bir kurum' - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2026
TÜRKİYE
Komedyen Hasan Can Kaya'dan uyuşturucu açıklaması
1 Şubat, 20:13
