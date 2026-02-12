https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/hasan-can-kaya-ile-ilgili-savcilik-kararini-verdi-sahnedeki-sozleriyle-ilgili-sorusturma-acilmisti-1103455372.html
Hasan Can Kaya ile ilgili savcılık kararını verdi: Sahnedeki sözleriyle ilgili soruşturma açılmıştı
Hasan Can Kaya ile ilgili savcılık kararını verdi: Sahnedeki sözleriyle ilgili soruşturma açılmıştı
Sputnik Türkiye
Programında söylediği sözler nedeniyle hakkında 'halkın bir kesimin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' iddiasıyla soruşturma açılan ünlü komedyen... 12.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-12T15:54+0300
2026-02-12T15:54+0300
2026-02-12T15:56+0300
yaşam
hasan can kaya
cumhuriyet başsavcılığı
soruşturma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/11/1050895513_0:0:760:429_1920x0_80_0_0_1b244c11b0220d6cf3a3f1f000a13393.jpg
Ünlü komedyen Hasan Can Kaya hakkında programındaki bir diyalog nedeniyle 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmıştı. Savcılık inceleme sonucunda iki yıl öncesine ait olan görüntülerle ilgili takipsizlik kararı verdi. Yasal unsurların oluşmadığına karar verildiİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sunulan savunma ve görüntülerin kronolojik arka planını değerlendirerek, suçun yasal unsurlarının oluşmadığına hükmetti.Ne olmuştu?Konuşanlar programının sunucusu ünlü komedyen Hasan Can Kaya hakkında programında bir seyircisiyle yaşadığı diyalog nedeniyle "“halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturmada görüntülerin iki yıl öncesine ait olduğu ve sosyal medyada yeniden dolaşıma girdiği tespit edildi.Özür dilemiştiHasan Can Kaya da ifadesinde dini değerleri aşağılamaya yönelik özel bir kastının olmadığını, görüntülerin amacından saptırıldığını ve özür mesajı yayımladığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/komedyen-hasan-can-kayadan-uyusturucu-aciklamasi-1103186576.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/11/1050895513_92:0:692:450_1920x0_80_0_0_d61a524532b9427f649f0165a7cdadc6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hasan can kaya, cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma
hasan can kaya, cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma
Hasan Can Kaya ile ilgili savcılık kararını verdi: Sahnedeki sözleriyle ilgili soruşturma açılmıştı
15:54 12.02.2026 (güncellendi: 15:56 12.02.2026)
Programında söylediği sözler nedeniyle hakkında 'halkın bir kesimin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' iddiasıyla soruşturma açılan ünlü komedyen Hasan Can Kaya hakkında takipsizlik kararı verildi.
Ünlü komedyen Hasan Can Kaya hakkında programındaki bir diyalog nedeniyle 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmıştı. Savcılık inceleme sonucunda iki yıl öncesine ait olan görüntülerle ilgili takipsizlik kararı verdi.
Yasal unsurların oluşmadığına karar verildi
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sunulan savunma ve görüntülerin kronolojik arka planını değerlendirerek, suçun yasal unsurlarının oluşmadığına hükmetti.
Konuşanlar programının sunucusu ünlü komedyen Hasan Can Kaya hakkında programında bir seyircisiyle yaşadığı diyalog nedeniyle "“halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturmada görüntülerin iki yıl öncesine ait olduğu ve sosyal medyada yeniden dolaşıma girdiği tespit edildi.
Hasan Can Kaya da ifadesinde dini değerleri aşağılamaya yönelik özel bir kastının olmadığını, görüntülerin amacından saptırıldığını ve özür mesajı yayımladığını belirtmişti.