Hasan Can Kaya ile ilgili savcılık kararını verdi: Sahnedeki sözleriyle ilgili soruşturma açılmıştı

Programında söylediği sözler nedeniyle hakkında 'halkın bir kesimin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' iddiasıyla soruşturma açılan ünlü komedyen... 12.02.2026, Sputnik Türkiye

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya hakkında programındaki bir diyalog nedeniyle 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmıştı. Savcılık inceleme sonucunda iki yıl öncesine ait olan görüntülerle ilgili takipsizlik kararı verdi. Yasal unsurların oluşmadığına karar verildiİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sunulan savunma ve görüntülerin kronolojik arka planını değerlendirerek, suçun yasal unsurlarının oluşmadığına hükmetti.Ne olmuştu?Konuşanlar programının sunucusu ünlü komedyen Hasan Can Kaya hakkında programında bir seyircisiyle yaşadığı diyalog nedeniyle "“halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturmada görüntülerin iki yıl öncesine ait olduğu ve sosyal medyada yeniden dolaşıma girdiği tespit edildi.Özür dilemiştiHasan Can Kaya da ifadesinde dini değerleri aşağılamaya yönelik özel bir kastının olmadığını, görüntülerin amacından saptırıldığını ve özür mesajı yayımladığını belirtmişti.

SON HABERLER

