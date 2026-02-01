https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/komedyen-hasan-can-kayadan-uyusturucu-aciklamasi-1103186576.html
Komedyen Hasan Can Kaya'dan uyuşturucu açıklaması
Komedyen Hasan Can Kaya'dan uyuşturucu açıklaması
01.02.2026
Uyuşturucu soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan 11 ünlü isim, Adli Tıp Kurumu’nda verdikleri kan ve idrar testlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer alan komedyen Hasan Can Kaya, hakkında ortaya atılan iddialara sosyal medya hesabından net bir dille yanıt verdi.Kaya, “Hayatım boyunca değil yasaklı madde sigara bile kullanmadım ve bu tarz ortamlarda bulunmadım. Adli tıp test sonuçlarının negatif olacağına ve masumiyetimi tescil edeceğine eminim. Soruşturma kapsamında ikametimde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna tabii ki rastlanmadı. Süreç, tamamen hukuki çerçevede ve yetkili kurumlarla iş birliği içinde ilerliyor'' dedi.Ünlü komedyen, kamuoyuna da çağrıda bulunarak, “Gerçek dışı ve teyitsiz paylaşımlara itibar edilmemesini, resmi açıklamalar dışında yapılan yorumların dikkate alınmamasını rica ederim” şeklinde paylaşımı tamamladı.
20:13 01.02.2026 (güncellendi: 20:14 01.02.2026)
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan, ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılan komedyen Hasan Can Kaya, hayatı boyunca yasaklı madde kullanmadığını açıkladı.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan 11 ünlü isim, Adli Tıp Kurumu’nda verdikleri kan ve idrar testlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer alan komedyen Hasan Can Kaya, hakkında ortaya atılan iddialara sosyal medya hesabından net bir dille yanıt verdi.
Kaya, “Hayatım boyunca değil yasaklı madde sigara bile kullanmadım ve bu tarz ortamlarda bulunmadım. Adli tıp test sonuçlarının negatif olacağına ve masumiyetimi tescil edeceğine eminim. Soruşturma kapsamında ikametimde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna tabii ki rastlanmadı. Süreç, tamamen hukuki çerçevede ve yetkili kurumlarla iş birliği içinde ilerliyor'' dedi.
Ünlü komedyen, kamuoyuna da çağrıda bulunarak, “Gerçek dışı ve teyitsiz paylaşımlara itibar edilmemesini, resmi açıklamalar dışında yapılan yorumların dikkate alınmamasını rica ederim” şeklinde paylaşımı tamamladı.