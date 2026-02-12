Fenerbahçe Başkan Vekili: 'Lookman iyi oyuncu, almak istedik ve şartlarımızı zorladık'
Lookman transferinin perde arkası
"Futbol şubesindeki arkadaşlarımız, transfer döneminde bazı şeyler somutlaşmaya yakın olunca nakit akışı sebebiyle oradaki bilgiyi benimle paylaşıyorlar. Benim asıl dahil olduğum kısım işin finansal kısmı. Lookman transferine bu konuda dahil oldu. Atalanta kulübü, teminat mektubu istedi. Fenerbahçe Kulübü, tarihi boyunca teminat mektubu vermemiştir ve teminat mektubu almamıştır. Biz bunu hakaret kabul ettik.
Hangi bankanın itibarı, 120 yıllık Fenerbahçe Spor Kulübü'nden daha değerlidir? Bunda ısrar edildi. Bir tane kulübe teminat mektubu verirseniz, bundan sonraki tüm transferlerde bu istenecek. Biz Fenerbahçe'nin geleceğine ipotek konulmasına müsaade etmedik. Manchester'ın, PSG'nin, Lazio'nun teminat mektubu istemediği bir yerde başka bir İtalyan kulübünün istemesi kabul edilemez. Sadece Fenerbahçe için değil, tüm Türk takımları için bariyer oluştururuz.
Lookman iyi oyuncu, almak istedik ve şartlarımızı zorladık ama teminat mektubu literatürde olan bir şey değil. Kulüp tarihimizde yaptığımız hiçbir transferde böyle bir uygulama olmadı. Fenerbahçe'nin itibarının bankalardan daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Ben onlar adına bir şey söylemem, talep ettiler ama reddettik. Bu konu tartışmaya bile açılmadı. Bu prensibi korumak zorundayız. Bizler Fenerbahçe'yi temsil ediyoruz. Bu yapılan saygısızlığa karşı transferden vazgeçtik."
'Passolig ile imzaladığımız anlaşmada bütün şartlar Fenerbahçe'nin lehine'
'Chobani ile yapılan anlaşma kırdırılmamıştır'
"Chobani ile yapılan anlaşma kırdırılmamıştır. Ödemesi öne çekilmiştir. İkisi arasında fark var. Bunun çıkış nedeni ise 8 ay içindeki 190 milyon Euro olumsuz nakit akışıdır. Bunun çözümünü sağlamak zorundasınız. Aksi taktirde transfer yasağı uygulanır. Bu nakit akışı sorunun tek bir sefer dile getirmedik.
Tabii ki kublünü elinde imkanları varsa ödemeleri bazen öteler ya da öne çekeriz. İlk defa takım bu kadar kenetlenmişken, ilave transferlere ihtiyaç olduysa kulübün kaynaklarını kullanmanın nesi yanlış? Yanlış bir şey yaptığımızı düşünsek neden duyuralım. Kimse bulanık suda balık avlamaya kalkışmasın. Geçmişte nakit akışı gerektiğinde hisse satıldı mesela. O gün de o gerekmişti."