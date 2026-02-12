https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/frank-ve-saclari-sosyal-medyayi-salliyor-aylardir-sacini-kestiremiyor-cunku-manchester-united-5li-1103445945.html
Frank ve saçları, sosyal medyayı sallıyor: Aylardır saçını kestiremiyor çünkü Manchester United 5'li seri yapamıyor
12.02.2026

Her şey Manchester United taraftarı Frank Ilett'in 'takımı 5'li galibiyet serisi yapmazsa' saçını kesmemeye yemin etmesiyle başladı.
yaşam
manchester united
frank ilett
united strand
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0c/1103446999_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_927241cd94ddb02d0d513c3b744c80a1.png
Bir Manchester United taraftarı olan Frank, Ekim 2024'te sosyal medya hesabından takımın istikrarsızlığına dikkat çekmek için bir yemin etti. Frank, takımı 5 maç arka arkaya galibiyet alana kadar saçını kesmeyeceğini duyurdu ve 12 Şubat itibariyle Frank, 494 gündür saçını kesmiyor çünkü Manchester United 5'li galibiyet serisi yapamıyor.'United Strand' kampanyası adıyla sosyal medyada hesap bile açan Frank'in saçları uzamaya devam ederken diğer yandan tam bir fenomen oldu. Frank'e Premier Lig kulüplerinden de destek yağmaya başladı. Bir sosyal medya ünlüsü olan Frank artık sponsorluk anlaşmaları yapıyor, hesabını 1.5 milyon kişi takip ediyor, en son canlı yayınını 250 bin kişi izledi, büyük medya kuruluşlarına röportaj veriyor. Frank Illett, basına yaptığı açıklamada "Aslında sadece eğlence amaçlı başlamıştı... Manchester United taraftarları için zor bir dönemde biraz mizah katmanın eğlenceli olacağını düşündüm" ifadelerini kullandı. Kısa saç hayali 10 Şubat'ta suya düştüManchester United, 7 Şubat'ta Tottenham'ı yenerek 4. galibiyetini almıştı ve 10 Şubat'ta West Ham'ı yenerse Frank saçlarını kesecekti. Ancak, ManU ile West Ham, 1-1 berabere kalabildi ve Ilett'in uzun zamandır beklediği saç kesimi şansı suya düştü.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0c/1103446999_189:0:2466:1708_1920x0_80_0_0_d5a1553e42345ce08e6b1d6ac3e79911.png
manchester united, frank ilett, united strand
