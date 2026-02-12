Erdoğan: Dünyada belirsizlik artıyor, Vucic: Birlikte barışı sağlayabiliriz

Toplam ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 3.5 milyar dolar seviyesine ulaştı, 5 milyar dolarlık hedefimize adım adım yaklaşıyoruz Toplam ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 3.5 milyar dolar seviyesine ulaştı, 5 milyar dolarlık hedefimize adım adım yaklaşıyoruz

Sırbistan’da gerçekleştirecek EXPO 2027’ye katılacağımızı duyurmuştuk. Sırbistan’da gerçekleştirecek EXPO 2027’ye katılacağımızı duyurmuştuk.

Bugün 1500’ü toplam yatırım miktarı 300 milyon doları bulmuştur. Müteahhitlerimiz ise üstlendikleri 100’ü aşkın projeyle Sırbistan’da altyapı yol projelerine destek oluyor. Bugün 1500’ü toplam yatırım miktarı 300 milyon doları bulmuştur. Müteahhitlerimiz ise üstlendikleri 100’ü aşkın projeyle Sırbistan’da altyapı yol projelerine destek oluyor.

Sırbistan’dan yatırımcıları da Türkiye’ye beklediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sırbistan’dan yatırımcıları da Türkiye’ye beklediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Halklarımızın birbirine daha yakından tanıma istediğinin en güzel tezahürü artan karşılıklı turist sayılarıdır. Bugün Türkiye, Sırp turistler için ikinci turizm güzergahıdır. Vatandaşlarımız da Sırbistan’ı ziyaret eden turistler arasında birinci sıradadır. Halklarımızın birbirine daha yakından tanıma istediğinin en güzel tezahürü artan karşılıklı turist sayılarıdır. Bugün Türkiye, Sırp turistler için ikinci turizm güzergahıdır. Vatandaşlarımız da Sırbistan’ı ziyaret eden turistler arasında birinci sıradadır.

Türkiye ile Sırbistan arasındaki uçuşların artırılması konusunu da bugün değerlendirdik. Türkiye ile Sırbistan arasındaki uçuşların artırılması konusunu da bugün değerlendirdik.

Dünyada belirsizliğin arttığı bir dönemde Türkiye olarak yakın çevremizde barışın ve huzurun tesisi için var gücümüzle çalışıyoruz. Dünyada belirsizliğin arttığı bir dönemde Türkiye olarak yakın çevremizde barışın ve huzurun tesisi için var gücümüzle çalışıyoruz.

Vucic’in ziyaretini de bu manada çok kıymetli görüyoruz. Vucic’in ziyaretini de bu manada çok kıymetli görüyoruz.