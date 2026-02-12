Erdoğan: Dünyada belirsizlik artıyor, Vucic: Birlikte barışı sağlayabiliriz
12.02.2026
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic
© TCCB/ Murat Çetinmühürdar
Erdoğan, Mayıs-Haziran aylarında Sırbistan ziyareti yapacağını duyururken, "Dünyada belirsizliğin arttığı bir dönemde Türkiye olarak yakın çevremizde barışın tesisi için çalışıyoruz" derken Vucic "Bugün askeri işbirliğinden bahsettik. Bir işbirliği gerçekleştirebilirsek burada hep birlikte barışı koruyabileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
Toplam ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 3.5 milyar dolar seviyesine ulaştı, 5 milyar dolarlık hedefimize adım adım yaklaşıyoruz
Sırbistan’da gerçekleştirecek EXPO 2027’ye katılacağımızı duyurmuştuk.
Bugün 1500’ü toplam yatırım miktarı 300 milyon doları bulmuştur. Müteahhitlerimiz ise üstlendikleri 100’ü aşkın projeyle Sırbistan’da altyapı yol projelerine destek oluyor.
Sırbistan’dan yatırımcıları da Türkiye’ye beklediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum.
Halklarımızın birbirine daha yakından tanıma istediğinin en güzel tezahürü artan karşılıklı turist sayılarıdır. Bugün Türkiye, Sırp turistler için ikinci turizm güzergahıdır. Vatandaşlarımız da Sırbistan’ı ziyaret eden turistler arasında birinci sıradadır.
Türkiye ile Sırbistan arasındaki uçuşların artırılması konusunu da bugün değerlendirdik.
Dünyada belirsizliğin arttığı bir dönemde Türkiye olarak yakın çevremizde barışın ve huzurun tesisi için var gücümüzle çalışıyoruz.
Vucic’in ziyaretini de bu manada çok kıymetli görüyoruz.
Bir yandan bölge ülkeleriyle ikili ilişkilerimizi tahkim ederken diğer yandan da bölgesel sahiplenmeyi esas alan girişimle matuf koşulları oluşturmaya dikkat ediyoruz.
Vucic: İlk kez askeri işbirliğini konuştuk, işbirliği yaparsak barışı koruyabileceğimize inanıyorum
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in konuşması ise şöyle:
Barışı korumak isteyen liderlere saygı duyan bir ülkeden geliyorum.
Bugün ilk defa askeri ve teknik alandaki işbirliğinden bahsettik. Eğer bir işbirliği gerçekleştirebilirsek burada hep birlikte barışı koruyabileceğimize inanıyorum.
Dünyadaki misafirperverliği Türkiye'deki misafirperverlikle karşılaştırmak her zaman çok zor ama siz misafirimiz olduğunuzda size de aynı duyguyu yaşatmak istiyoruz.
Erdoğan, Vucic'in bu sözleri üzerine 'Mayıs ya da Haziran aylarında Sırbistan'a ziyaret planladığını' söyledi.