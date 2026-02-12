Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/erdogan-dunyada-belirsizlik-artiyor-1103461857.html
Erdoğan: Dünyada belirsizlik artıyor, Vucic: Birlikte barışı sağlayabiliriz
Erdoğan: Dünyada belirsizlik artıyor, Vucic: Birlikte barışı sağlayabiliriz
Sputnik Türkiye
Erdoğan, Mayıs-Haziran aylarında Sırbistan ziyareti yapacağını duyururken, "Dünyada belirsizliğin arttığı bir dönemde Türkiye olarak yakın çevremizde barışın... 12.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-12T18:53+0300
2026-02-12T19:08+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
aleksandar vucic
sırbistan
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0c/1103462496_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_30d26697240044dfa80fa7f5be2be822.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: Vucic: İlk kez askeri işbirliğini konuştuk, işbirliği yaparsak barışı koruyabileceğimize inanıyorumSırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in konuşması ise şöyle: Erdoğan, Vucic'in bu sözleri üzerine 'Mayıs ya da Haziran aylarında Sırbistan'a ziyaret planladığını' söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/yunan-basininda-turkiye-zirvesi-micotakis-yoktan-egede-sakin-sulara-1103448278.html
sırbistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0c/1103462496_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_730cc0034cfa740bd5f19bdda7e84ccf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
erdoğan, vucic, basın toplantısı, sırbistan
erdoğan, vucic, basın toplantısı, sırbistan

Erdoğan: Dünyada belirsizlik artıyor, Vucic: Birlikte barışı sağlayabiliriz

18:53 12.02.2026 (güncellendi: 19:08 12.02.2026)
© TCCB/ Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2026
© TCCB/ Murat Çetinmühürdar
Abone ol
Erdoğan, Mayıs-Haziran aylarında Sırbistan ziyareti yapacağını duyururken, "Dünyada belirsizliğin arttığı bir dönemde Türkiye olarak yakın çevremizde barışın tesisi için çalışıyoruz" derken Vucic "Bugün askeri işbirliğinden bahsettik. Bir işbirliği gerçekleştirebilirsek burada hep birlikte barışı koruyabileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
Toplam ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 3.5 milyar dolar seviyesine ulaştı, 5 milyar dolarlık hedefimize adım adım yaklaşıyoruz
Sırbistan’da gerçekleştirecek EXPO 2027’ye katılacağımızı duyurmuştuk.
Bugün 1500’ü toplam yatırım miktarı 300 milyon doları bulmuştur. Müteahhitlerimiz ise üstlendikleri 100’ü aşkın projeyle Sırbistan’da altyapı yol projelerine destek oluyor.
Sırbistan’dan yatırımcıları da Türkiye’ye beklediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum.
Halklarımızın birbirine daha yakından tanıma istediğinin en güzel tezahürü artan karşılıklı turist sayılarıdır. Bugün Türkiye, Sırp turistler için ikinci turizm güzergahıdır. Vatandaşlarımız da Sırbistan’ı ziyaret eden turistler arasında birinci sıradadır.
Türkiye ile Sırbistan arasındaki uçuşların artırılması konusunu da bugün değerlendirdik.
Dünyada belirsizliğin arttığı bir dönemde Türkiye olarak yakın çevremizde barışın ve huzurun tesisi için var gücümüzle çalışıyoruz.
Vucic’in ziyaretini de bu manada çok kıymetli görüyoruz.
Bir yandan bölge ülkeleriyle ikili ilişkilerimizi tahkim ederken diğer yandan da bölgesel sahiplenmeyi esas alan girişimle matuf koşulları oluşturmaya dikkat ediyoruz.

Vucic: İlk kez askeri işbirliğini konuştuk, işbirliği yaparsak barışı koruyabileceğimize inanıyorum

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in konuşması ise şöyle:
Barışı korumak isteyen liderlere saygı duyan bir ülkeden geliyorum.
Bugün ilk defa askeri ve teknik alandaki işbirliğinden bahsettik. Eğer bir işbirliği gerçekleştirebilirsek burada hep birlikte barışı koruyabileceğimize inanıyorum.
Dünyadaki misafirperverliği Türkiye'deki misafirperverlikle karşılaştırmak her zaman çok zor ama siz misafirimiz olduğunuzda size de aynı duyguyu yaşatmak istiyoruz.
Erdoğan, Vucic'in bu sözleri üzerine 'Mayıs ya da Haziran aylarında Sırbistan'a ziyaret planladığını' söyledi.
Erdoğan-Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2026
DÜNYA
Yunan basınında Türkiye zirvesi: ‘Miçotakis yok’tan Ege’de sakin sulara’
12:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала