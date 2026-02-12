https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/epsteinin-bir-jinekologa-uc-ayda-bir-25-bin-dolar-odeme-yaptigi-ortaya-cikti-1103437137.html
Epstein'ın, bir jinekoloğa üç ayda bir 25 bin dolar ödeme yaptığı ortaya çıktı
Epstein’ın, bir jinekoloğa üç ayda bir 25 bin dolar ödeme yaptığı ortaya çıktı
12.02.2026
2026-02-12T00:18+0300
2026-02-12T00:18+0300
2026-02-12T00:18+0300
Yeni yayımlanan e-postalara göre Jeffrey Epstein, Ohio State Üniversitesi’nin (OSU) Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Başkanı Dr. Mark Landon'a düzenli olarak ödeme yaptı.Üniversitenin Wexner Tıp Merkezi’nde görev yapan jinekolog ve obstetrisyen Landon’ın, 2000’li yılların başında belirsiz bir süre boyunca her çeyrekte 25 bin dolara kadar ödeme aldığı öne sürüldü. Ayrıca 2001’den en az 2004’e kadar Epstein’ın çevresindeki kişilerden içeriği bilinmeyen çeşitli paketler aldığı belirtildi.Ödemelerin 'LHW/Abigail' adına faturalandırıldığı belirtilirken, bu ifadenin Epstein’ın eski müşterilerinden Les Wexner ve eşi Abigail Wexner’a atıfta bulunabileceği öne sürüldü.Dr. Landon ise Epstein veya mağdurlarına herhangi bir klinik hizmet sunmadığını belirterek, 2001-2005 yılları arasında New York Strategy Group için biyoteknoloji yatırımları konusunda ücretli danışmanlık yaptığını ve Epstein’ın suç faaliyetlerinden haberdar olmadığını söyledi.Belgelerde ayrıca 'Modern dilbilimin babası' olarak anılan Noam Chomsky’nin 2019’da Epstein’a gönderdiği bir e-postada, basında maruz kaldığı muameleden dolayı üzüntü duyduğunu yazdığı belirlendi.
