Dünya Kupası ev sahibi Meksika’da salgın alarmı: Aşılama seferberliği başlatıldı
Dünya Kupası ev sahibi Meksika’da salgın alarmı: Aşılama seferberliği başlatıldı
Sputnik Türkiye
Geçen yıl başlayan ve Meksika genelinde 9 bini aşkın doğrulanmış vakaya yol açan kızamık salgınında en az 28 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 32 eyalete... 12.02.2026
Meksika, 2025 yılında başlayan ve giderek büyüyen kızamık salgınına karşı ülke genelinde yoğun bir aşılama seferberliği başlattı. Resmi verilere göre doğrulanmış vaka sayısı 9 bin 74’e ulaşırken, en az 28 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, virüsün ülkenin 32 eyaletine de yayıldığını açıkladı.Meksika Sağlık Bakanı David Kershenobich, son verileri kamuoyuyla paylaşarak salgının 2025’ten bu yana etkisini sürdürdüğünü belirtti. Hükümetin elinde 28 milyon doz kızamık aşısı bulunduğunu ifade eden Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise mevcut stokun yeterli olduğunu ve dağıtım planının hazırlandığını söyledi.Sabit ve mobil aşı noktaları kurulduBaşkent Meksiko’da ve çevre eyaletlerde sabit ve mobil aşılama merkezleri oluşturuldu. Meksiko’daki Central de Abasto toptancı pazarında ve metro istasyonlarında aşı uygulamaları başlatıldı. Yetkililer, özellikle yoğun nüfuslu bölgelerde bağışıklama oranını artırmayı hedefliyor.Meksika eyalet yönetimi, okullarda sağlık taramalarını sıklaştırma kararı aldı. Öğrencilerin okula girişlerinde ateş ölçümü yapılacağı, maske kullanımının tavsiye edildiği ve aşılama kampanyasının hızlandırılacağı duyuruldu. Batıdaki Jalisco eyaletinde ise bazı okullarda maske kullanımı zorunlu hale getirildi.Salgın tüm ülkeye yayıldıKızamık vakaları ilk olarak 2025’in Mart ayında kuzeydeki Chihuahua eyaletinde artış göstermişti. Yetkililer, ilk vakayı ABD’nin Teksas eyaletindeki salgın bölgesini ziyaret eden aşısız bir çocuğa bağlamıştı. Chihuahua’daki salgın kontrol altına alınsa da, virüs zamanla ülke geneline yayıldı.Meksika Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede her 100 bin kişide 6,7 kümülatif kızamık vakası görülüyor. Jalisco eyaleti doğrulanmış vakaların yarısından fazlasına ev sahipliği yaparken, başkent Meksiko’da da yüzlerce vaka kaydedildi.Dünya Kupası öncesi kritik süreçMeksika, ABD ve Kanada ile birlikte bu yıl 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak. Milyonlarca ziyaretçinin ülkeye gelmesi beklenirken, yetkililer şu aşamada turnuva için olağanüstü bir önlem planlanmadığını ancak yoğun aşılama kampanyasının sürdürüleceğini belirtti.Devlet Başkanı Sheinbaum, “Salgının kontrol altına alınacağından eminiz” açıklamasını yaparken, aşılama oranlarının yüksek olmasının daha büyük bir krizi önlediğini ifade etti.
Dünya Kupası ev sahibi Meksika’da salgın alarmı: Aşılama seferberliği başlatıldı

Geçen yıl başlayan ve Meksika genelinde 9 bini aşkın doğrulanmış vakaya yol açan kızamık salgınında en az 28 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 32 eyalete yayılan salgın nedeniyle sabit ve mobil noktalarla yoğun bir aşılama kampanyası başlattı.
Meksika, 2025 yılında başlayan ve giderek büyüyen kızamık salgınına karşı ülke genelinde yoğun bir aşılama seferberliği başlattı. Resmi verilere göre doğrulanmış vaka sayısı 9 bin 74’e ulaşırken, en az 28 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, virüsün ülkenin 32 eyaletine de yayıldığını açıkladı.
Meksika Sağlık Bakanı David Kershenobich, son verileri kamuoyuyla paylaşarak salgının 2025’ten bu yana etkisini sürdürdüğünü belirtti. Hükümetin elinde 28 milyon doz kızamık aşısı bulunduğunu ifade eden Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise mevcut stokun yeterli olduğunu ve dağıtım planının hazırlandığını söyledi.
© AA / Daniel CardenasMeksika’da kızamık salgınına karşı aşılama seferberliği başlatıldı
Meksika’da kızamık salgınına karşı aşılama seferberliği başlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2026
Meksika’da kızamık salgınına karşı aşılama seferberliği başlatıldı
© AA / Daniel Cardenas

Sabit ve mobil aşı noktaları kuruldu

Başkent Meksiko’da ve çevre eyaletlerde sabit ve mobil aşılama merkezleri oluşturuldu. Meksiko’daki Central de Abasto toptancı pazarında ve metro istasyonlarında aşı uygulamaları başlatıldı. Yetkililer, özellikle yoğun nüfuslu bölgelerde bağışıklama oranını artırmayı hedefliyor.
Meksika eyalet yönetimi, okullarda sağlık taramalarını sıklaştırma kararı aldı. Öğrencilerin okula girişlerinde ateş ölçümü yapılacağı, maske kullanımının tavsiye edildiği ve aşılama kampanyasının hızlandırılacağı duyuruldu. Batıdaki Jalisco eyaletinde ise bazı okullarda maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Salgın tüm ülkeye yayıldı

Kızamık vakaları ilk olarak 2025’in Mart ayında kuzeydeki Chihuahua eyaletinde artış göstermişti. Yetkililer, ilk vakayı ABD’nin Teksas eyaletindeki salgın bölgesini ziyaret eden aşısız bir çocuğa bağlamıştı. Chihuahua’daki salgın kontrol altına alınsa da, virüs zamanla ülke geneline yayıldı.
Meksika Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede her 100 bin kişide 6,7 kümülatif kızamık vakası görülüyor. Jalisco eyaleti doğrulanmış vakaların yarısından fazlasına ev sahipliği yaparken, başkent Meksiko’da da yüzlerce vaka kaydedildi.

Dünya Kupası öncesi kritik süreç

Meksika, ABD ve Kanada ile birlikte bu yıl 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak. Milyonlarca ziyaretçinin ülkeye gelmesi beklenirken, yetkililer şu aşamada turnuva için olağanüstü bir önlem planlanmadığını ancak yoğun aşılama kampanyasının sürdürüleceğini belirtti.
Devlet Başkanı Sheinbaum, “Salgının kontrol altına alınacağından eminiz” açıklamasını yaparken, aşılama oranlarının yüksek olmasının daha büyük bir krizi önlediğini ifade etti.
