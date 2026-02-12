https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/cumhurbaskani-erdogan-sirbistan-cumhurbaskani-vucicle-bir-araya-geldi-1103459879.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı. 12.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-12T17:57+0300

2026-02-12T17:57+0300

2026-02-12T18:02+0300

türki̇ye

türkiye

sırbistan

aleksandar vucic

görüşme

ikili görüşme

heyetlararası görüşme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0c/1103459334_0:43:3130:1804_1920x0_80_0_0_8b33b1e86144041eca3cbeae1490cf55.jpg

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı. Daha sonra iki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı.Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Erdoğan ve Vucic’in anlaşmaların imza törenine iştirak etmesi ve ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/hakan-fidan-muzakereleri-genisletmek-bolgeyi-yeni-bir-savasa-surukleyebilir-1103454485.html

türki̇ye

sırbistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, sırbistan, aleksandar vucic, görüşme, ikili görüşme, heyetlararası görüşme