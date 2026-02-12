Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı. Daha sonra iki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı.Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Erdoğan ve Vucic’in anlaşmaların imza törenine iştirak etmesi ve ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le bir araya geldi

17:57 12.02.2026 (güncellendi: 18:02 12.02.2026)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı. Daha sonra iki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı.
Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Erdoğan ve Vucic’in anlaşmaların imza törenine iştirak etmesi ve ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
