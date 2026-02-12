https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/cumhurbaskani-erdogan-ile-gorusen-dem-partiden-aciklama-surec-kararlilikla-surdurulecek-1103440628.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti'den açıklama: 'Süreç kararlılıkla sürdürülecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti'den açıklama: 'Süreç kararlılıkla sürdürülecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti heyetini kabulünün ardından görüşmeye ilişkin DEM Parti'den yazılı açıklama yapıldı. 12.02.2026, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün DEM Parti heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti. Beştepe'deki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.DEM Parti'den açıklamaGörüşme sonrası DEM Parti yazılı açıklama yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile önemli bir görüşme gerçekleştirildiğini vurgu yapılan açıklamada bölgede yaşanan gelişmeleri ve bu gelişmelerin Türkiye’ye ve Barış ve Demokratik Toplum Süreci’ne etkileri üzerine görüşüldüğü belirtildi.'Süreç sürecek'"Görüşmede, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi. Yürütülen süreçle ilgili somut ve güven verici adımların atılması için TBMM’nin, ilgili bakanlıkların ve kamu kurumlarının çalışmalarını yoğunlaştırmalarına ihtiyaç duyulduğu dile getirildi." ifadelerinin yer aldığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Ayrıca, DEM Parti olarak yapılan görüşmenin Türkiye ve bölge halklarının barış içinde bir arada yaşamasına katkı sağlayacağına inandıklarını dile getirildiği açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da kabul için teşekkür edildi.

