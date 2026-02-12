https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/borsa-tarihinde-ilk-kez-14-bin-puani-asti-1103454697.html
Borsa, tarihinde ilk kez 14 bin puanı aştı
Borsa, tarihinde ilk kez 14 bin puanı aştı
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul, Merkez Bankası'nın politika faizinde revizyona gitmesi ve beklendiği gibi yüksek enflasyon beklentileri sunmaması karşısında 14 bin puanı aştı. 12.02.2026, Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Merkez Bankası'nın enflasyona yönelik pozitif açıklamaları ve Mart'tan sonra enflasyonda düşüşün hız kazanacağı beklentisiyle BİST rekor kırdı.Borsa İstanbul yüzde 2'ye yakın primle 14 bin puanı aştı.
15:32 12.02.2026 (güncellendi: 15:41 12.02.2026)
Borsa İstanbul, Merkez Bankası'nın politika faizinde revizyona gitmesi ve beklendiği gibi yüksek enflasyon beklentileri sunmaması karşısında 14 bin puanı aştı.
Borsa İstanbul tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Merkez Bankası'nın enflasyona yönelik pozitif açıklamaları ve Mart'tan sonra enflasyonda düşüşün hız kazanacağı beklentisiyle BİST rekor kırdı.
Borsa İstanbul yüzde 2'ye yakın primle 14 bin puanı aştı.