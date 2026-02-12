https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/borsa-istanbul-rekor-seviyeden-kapandi-1103463878.html
Borsa İstanbul rekor seviyeden kapandı
Borsa İstanbul rekor seviyeden kapandı
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2.85 yükselişle 14 bin 180.48 puandan tamamlayarak rekor kırdı. 12.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-12T20:11+0300
2026-02-12T20:11+0300
2026-02-12T20:11+0300
türki̇ye
borsa i̇stanbul
bi̇st
bist-50
bist-100
ekonomi
dijital ekonomi
nakit
nakit para
nakit rezerv
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/0c/1061102307_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a2aacc413a5b69e526f23ff3d603acb1.jpg
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğünde yüzde 2.85 yükselerek 14 bin 180.48 puanla rekor kapanış gerçekleştirdi.Bankacılık endeksi yüzde 6.96 artarken, holding endeksi yüzde 0.60 prim yaptı. Sektörler arasında en fazla kazandıran bankacılık olurken, tekstil deri endeksi yüzde 0.45 geriledi. Analistler, BIST 100’de 14 bin 300 ve 14 bin 400 puanı direnç, 14 bin ve 13 bin 900 seviyelerini destek olarak izliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/borsa-tarihinde-ilk-kez-14-bin-puani-asti-1103454697.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/0c/1061102307_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_97917cc3577641c155e8280180984858.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
borsa i̇stanbul, bi̇st, bist-50, bist-100, ekonomi, dijital ekonomi, nakit, nakit para, nakit rezerv
borsa i̇stanbul, bi̇st, bist-50, bist-100, ekonomi, dijital ekonomi, nakit, nakit para, nakit rezerv
Borsa İstanbul rekor seviyeden kapandı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2.85 yükselişle 14 bin 180.48 puandan tamamlayarak rekor kırdı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğünde yüzde 2.85 yükselerek 14 bin 180.48 puanla rekor kapanış gerçekleştirdi.
Bankacılık endeksi yüzde 6.96 artarken, holding endeksi yüzde 0.60 prim yaptı. Sektörler arasında en fazla kazandıran bankacılık olurken, tekstil deri endeksi yüzde 0.45 geriledi.
Analistler, BIST 100’de 14 bin 300 ve 14 bin 400 puanı direnç, 14 bin ve 13 bin 900 seviyelerini destek olarak izliyor.