Borsa İstanbul rekor seviyeden kapandı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2.85 yükselişle 14 bin 180.48 puandan tamamlayarak rekor kırdı. 12.02.2026, Sputnik Türkiye

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğünde yüzde 2.85 yükselerek 14 bin 180.48 puanla rekor kapanış gerçekleştirdi.Bankacılık endeksi yüzde 6.96 artarken, holding endeksi yüzde 0.60 prim yaptı. Sektörler arasında en fazla kazandıran bankacılık olurken, tekstil deri endeksi yüzde 0.45 geriledi. Analistler, BIST 100’de 14 bin 300 ve 14 bin 400 puanı direnç, 14 bin ve 13 bin 900 seviyelerini destek olarak izliyor.

