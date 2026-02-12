Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/borsa-istanbul-rekor-seviyeden-kapandi-1103463878.html
Borsa İstanbul rekor seviyeden kapandı
Borsa İstanbul rekor seviyeden kapandı
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2.85 yükselişle 14 bin 180.48 puandan tamamlayarak rekor kırdı. 12.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-12T20:11+0300
2026-02-12T20:11+0300
türki̇ye
borsa i̇stanbul
bi̇st
bist-50
bist-100
ekonomi
dijital ekonomi
nakit
nakit para
nakit rezerv
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/0c/1061102307_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a2aacc413a5b69e526f23ff3d603acb1.jpg
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğünde yüzde 2.85 yükselerek 14 bin 180.48 puanla rekor kapanış gerçekleştirdi.Bankacılık endeksi yüzde 6.96 artarken, holding endeksi yüzde 0.60 prim yaptı. Sektörler arasında en fazla kazandıran bankacılık olurken, tekstil deri endeksi yüzde 0.45 geriledi. Analistler, BIST 100’de 14 bin 300 ve 14 bin 400 puanı direnç, 14 bin ve 13 bin 900 seviyelerini destek olarak izliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/borsa-tarihinde-ilk-kez-14-bin-puani-asti-1103454697.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/0c/1061102307_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_97917cc3577641c155e8280180984858.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
borsa i̇stanbul, bi̇st, bist-50, bist-100, ekonomi, dijital ekonomi, nakit, nakit para, nakit rezerv
borsa i̇stanbul, bi̇st, bist-50, bist-100, ekonomi, dijital ekonomi, nakit, nakit para, nakit rezerv

Borsa İstanbul rekor seviyeden kapandı

20:11 12.02.2026
© AABorsa İstanbul'
Borsa İstanbul' - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2026
© AA
Abone ol
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2.85 yükselişle 14 bin 180.48 puandan tamamlayarak rekor kırdı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğünde yüzde 2.85 yükselerek 14 bin 180.48 puanla rekor kapanış gerçekleştirdi.
Bankacılık endeksi yüzde 6.96 artarken, holding endeksi yüzde 0.60 prim yaptı. Sektörler arasında en fazla kazandıran bankacılık olurken, tekstil deri endeksi yüzde 0.45 geriledi.
Analistler, BIST 100’de 14 bin 300 ve 14 bin 400 puanı direnç, 14 bin ve 13 bin 900 seviyelerini destek olarak izliyor.
Borsa İstanbul' - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2026
EKONOMİ
Borsa, tarihinde ilk kez 14 bin puanı aştı
15:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала