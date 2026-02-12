Türkiye
Beşiktaş, yedi yeni transferini tanıttı: Başkan Adalı, törende oh çekti
Beşiktaş, yedi yeni transferini tanıttı: Başkan Adalı, törende oh çekti
Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 7 futbolcu için imza töreni düzenlerken, Başkan Serdal Adalı Hyeon-gyu Oh'un soyadına gönderme yaparak 'oh'... 12.02.2026
Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Yasin Özcan, Kristjan Asllani, Junior Olaitan, Hyeongyu Oh, Emmanuel Agbadou, Amir Murillo ve Devis Vasquez için imza töreni gerçekleştirdi.Törende konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Hyeon-gyu Oh’un soyadına ithafen bir oh çekti. Koreli futbolcunun bu anlara verdiği tepki ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.Başkan Adalı, Güney Koreli Hyeon-gyu Oh transferinin kulübün Uzak Doğu pazarına açılımında önemli rol oynayacağını söyledi.Yeni transferler hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Adalı, siyah-beyazlı formayı giyecek olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Takımdan giden isimlere teşekkür eden Adalı’nın, ayrılan isimler arasında Rafa Silva’yı anmaması ise dikkat çekti.
60
2026
Beşiktaş, yedi yeni transferini tanıttı: Başkan Adalı, törende oh çekti

18:30 12.02.2026
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Hyeon-gyu Oh
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Hyeon-gyu Oh
© AA / Hakan Akgün
Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 7 futbolcu için imza töreni düzenlerken, Başkan Serdal Adalı Hyeon-gyu Oh’un soyadına gönderme yaparak 'oh' çekti.
Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Yasin Özcan, Kristjan Asllani, Junior Olaitan, Hyeongyu Oh, Emmanuel Agbadou, Amir Murillo ve Devis Vasquez için imza töreni gerçekleştirdi.
Törende konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Hyeon-gyu Oh’un soyadına ithafen bir oh çekti. Koreli futbolcunun bu anlara verdiği tepki ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Başkan Adalı, Güney Koreli Hyeon-gyu Oh transferinin kulübün Uzak Doğu pazarına açılımında önemli rol oynayacağını söyledi.
Yeni transferler hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Adalı, siyah-beyazlı formayı giyecek olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Takımdan giden isimlere teşekkür eden Adalı’nın, ayrılan isimler arasında Rafa Silva’yı anmaması ise dikkat çekti.
