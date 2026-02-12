https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/besiktas-yedi-yeni-transferini-tanitti-baskan-adali-torende-oh-cekti-1103460831.html

Beşiktaş, yedi yeni transferini tanıttı: Başkan Adalı, törende oh çekti

Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Yasin Özcan, Kristjan Asllani, Junior Olaitan, Hyeongyu Oh, Emmanuel Agbadou, Amir Murillo ve Devis Vasquez için imza töreni gerçekleştirdi.Törende konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Hyeon-gyu Oh’un soyadına ithafen bir oh çekti. Koreli futbolcunun bu anlara verdiği tepki ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.Başkan Adalı, Güney Koreli Hyeon-gyu Oh transferinin kulübün Uzak Doğu pazarına açılımında önemli rol oynayacağını söyledi.Yeni transferler hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Adalı, siyah-beyazlı formayı giyecek olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Takımdan giden isimlere teşekkür eden Adalı’nın, ayrılan isimler arasında Rafa Silva’yı anmaması ise dikkat çekti.

