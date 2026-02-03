https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/bilim-insanlarindan-siki-denetim-cagrisi-asiri-islenmis-gidalar-sigara-gibi-bagimlilik-yapiyor-1103223047.html
Bilim insanları uyardı: 'Aşırı işlenmiş gıdalar sigara gibi bağımlılık yapıyor'
Bilim insanları uyardı: 'Aşırı işlenmiş gıdalar sigara gibi bağımlılık yapıyor'
Sputnik Türkiye
Yeni bir bilimsel araştırmaya göre aşırı işlenmiş gıdaların, sigara gibi bağımlılık yarattığı ve ciddi sağlık riskleri taşıdığı ortaya koydu. Uzmanlar, paketli... 03.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-03T10:58+0300
2026-02-03T10:58+0300
2026-02-03T11:08+0300
sağlik
araştırma
sağlık
beslenme
aşırı işlenmiş gıdalar (upf)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101122641_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_158b7c6221a9a2eac3334433209ab78e.jpg
ABD’deki üç üniversiteden bilim insanlarının hazırladığı yeni bir araştırma, aşırı işlenmiş gıdaların sigarayla benzer bağımlılık özellikleri taşıdığını ortaya koydu. Uzmanlar, bu ürünlerin halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu belirterek daha sıkı yasal düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu.Harvard, Michigan ve Duke Üniversiteleri araştırmacıları tarafından yapılan çalışmada, aşırı işlenmiş gıdaların tıpkı sigara gibi tüketimi artıracak şekilde tasarlandığı vurgulandı. Araştırmaya göre aşırı işlenmiş gıdalar, beynin ödül mekanizmasını hızlı şekilde harekete geçiren içerikler barındırmakta. Araştırmaya göre gazlı içecekler, paketli atıştırmalıklar, bisküviler, cipsler ve hazır yiyecekleri kapsayan bu ürünler, yapay aroma, renklendirici ve emülgatör gibi katkı maddeleriyle üretiliyor ve aşırı tüketimi teşvik edecek biçimde pazarlanıyor.'Sigara' benzetmesiRaporda, 'düşük yağlı', 'şekersiz' gibi etiketlerin tüketiciyi yanıltabildiğine dikkat çekildi. Araştırmacılar, bu ifadelerin geçmişte sigara filtrelerinin 'zararsız' gibi sunulmasına benzediğini belirtti. Michigan Üniversitesi’nden Prof. Ashley Gearhardt, danışanlarının sık sık bu ürünlere bağımlı olduklarını söylediğini aktardı. Gearhardt, “Birçok kişi, sigarayı bırakıp gazlı içecek ve hamur işlerine bağımlı hale geldiğini anlatıyor” dedi.Araştırmada, sorumluluğun yalnızca bireylere yüklenmemesi gerektiği, tütün ürünlerine uygulanan reklam kısıtlamaları, yapısal önlemlerin gıda sektörüne de uyarlanabileceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/arastirma-islenmis-gidalardaki-koruyucular-kanser-riskini-artirabilir-1103066795.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101122641_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_c630806b4d6c39160655fae6def29d68.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
araştırma, sağlık, beslenme, aşırı işlenmiş gıdalar (upf)
araştırma, sağlık, beslenme, aşırı işlenmiş gıdalar (upf)
Bilim insanları uyardı: 'Aşırı işlenmiş gıdalar sigara gibi bağımlılık yapıyor'
10:58 03.02.2026 (güncellendi: 11:08 03.02.2026)
Yeni bir bilimsel araştırmaya göre aşırı işlenmiş gıdaların, sigara gibi bağımlılık yarattığı ve ciddi sağlık riskleri taşıdığı ortaya koydu. Uzmanlar, paketli ve işlenmiş gıdaların reklamlarında tütün benzeri ürünlere yapılan kısıtlamaların benzerlerinin getirilmesini savundu.
ABD’deki üç üniversiteden bilim insanlarının hazırladığı yeni bir araştırma, aşırı işlenmiş gıdaların sigarayla benzer bağımlılık özellikleri taşıdığını ortaya koydu. Uzmanlar, bu ürünlerin halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu belirterek daha sıkı yasal düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu.
Harvard, Michigan ve Duke Üniversiteleri araştırmacıları tarafından yapılan çalışmada, aşırı işlenmiş gıdaların tıpkı sigara gibi tüketimi artıracak şekilde tasarlandığı vurgulandı. Araştırmaya göre aşırı işlenmiş gıdalar, beynin ödül mekanizmasını hızlı şekilde harekete geçiren içerikler barındırmakta.
Araştırmaya göre gazlı içecekler, paketli atıştırmalıklar, bisküviler, cipsler ve hazır yiyecekleri kapsayan bu ürünler, yapay aroma, renklendirici ve emülgatör gibi katkı maddeleriyle üretiliyor ve aşırı tüketimi teşvik edecek biçimde pazarlanıyor.
Raporda, 'düşük yağlı', 'şekersiz' gibi etiketlerin tüketiciyi yanıltabildiğine dikkat çekildi. Araştırmacılar, bu ifadelerin geçmişte sigara filtrelerinin 'zararsız' gibi sunulmasına benzediğini belirtti.
Michigan Üniversitesi’nden Prof. Ashley Gearhardt, danışanlarının sık sık bu ürünlere bağımlı olduklarını söylediğini aktardı. Gearhardt, “Birçok kişi, sigarayı bırakıp gazlı içecek ve hamur işlerine bağımlı hale geldiğini anlatıyor” dedi.
Araştırmada, sorumluluğun yalnızca bireylere yüklenmemesi gerektiği, tütün ürünlerine uygulanan reklam kısıtlamaları, yapısal önlemlerin gıda sektörüne de uyarlanabileceği ifade edildi.