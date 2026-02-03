https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/bilim-insanlarindan-siki-denetim-cagrisi-asiri-islenmis-gidalar-sigara-gibi-bagimlilik-yapiyor-1103223047.html

Bilim insanları uyardı: 'Aşırı işlenmiş gıdalar sigara gibi bağımlılık yapıyor'

Bilim insanları uyardı: 'Aşırı işlenmiş gıdalar sigara gibi bağımlılık yapıyor'

Sputnik Türkiye

Yeni bir bilimsel araştırmaya göre aşırı işlenmiş gıdaların, sigara gibi bağımlılık yarattığı ve ciddi sağlık riskleri taşıdığı ortaya koydu. Uzmanlar, paketli... 03.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-03T10:58+0300

2026-02-03T10:58+0300

2026-02-03T11:08+0300

sağlik

araştırma

sağlık

beslenme

aşırı işlenmiş gıdalar (upf)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101122641_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_158b7c6221a9a2eac3334433209ab78e.jpg

ABD’deki üç üniversiteden bilim insanlarının hazırladığı yeni bir araştırma, aşırı işlenmiş gıdaların sigarayla benzer bağımlılık özellikleri taşıdığını ortaya koydu. Uzmanlar, bu ürünlerin halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu belirterek daha sıkı yasal düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu.Harvard, Michigan ve Duke Üniversiteleri araştırmacıları tarafından yapılan çalışmada, aşırı işlenmiş gıdaların tıpkı sigara gibi tüketimi artıracak şekilde tasarlandığı vurgulandı. Araştırmaya göre aşırı işlenmiş gıdalar, beynin ödül mekanizmasını hızlı şekilde harekete geçiren içerikler barındırmakta. Araştırmaya göre gazlı içecekler, paketli atıştırmalıklar, bisküviler, cipsler ve hazır yiyecekleri kapsayan bu ürünler, yapay aroma, renklendirici ve emülgatör gibi katkı maddeleriyle üretiliyor ve aşırı tüketimi teşvik edecek biçimde pazarlanıyor.'Sigara' benzetmesiRaporda, 'düşük yağlı', 'şekersiz' gibi etiketlerin tüketiciyi yanıltabildiğine dikkat çekildi. Araştırmacılar, bu ifadelerin geçmişte sigara filtrelerinin 'zararsız' gibi sunulmasına benzediğini belirtti. Michigan Üniversitesi’nden Prof. Ashley Gearhardt, danışanlarının sık sık bu ürünlere bağımlı olduklarını söylediğini aktardı. Gearhardt, “Birçok kişi, sigarayı bırakıp gazlı içecek ve hamur işlerine bağımlı hale geldiğini anlatıyor” dedi.Araştırmada, sorumluluğun yalnızca bireylere yüklenmemesi gerektiği, tütün ürünlerine uygulanan reklam kısıtlamaları, yapısal önlemlerin gıda sektörüne de uyarlanabileceği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/arastirma-islenmis-gidalardaki-koruyucular-kanser-riskini-artirabilir-1103066795.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

araştırma, sağlık, beslenme, aşırı işlenmiş gıdalar (upf)