Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/bakan-fidan-katarli-mevkidasi-al-sani-ile-gorustu-1103437411.html
Bakan Fidan Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü
Bakan Fidan Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile Ankara'da bir araya geldi. 12.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-12T01:38+0300
2026-02-12T01:43+0300
türki̇ye
hakan fidan
ankara
katar
şeyh muhammed bin abdurrahman al sani
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/11/1082881579_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b62e2e1088a898fe3b3faaf04c1b1884.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile başkentte görüştü. Görüşmeye dair bir ayrıntı bildirilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/son-dakika-haberleri-erdogan-micotakis-ortak-anlasmalara-imza-atiyor-1103433011.html
türki̇ye
ankara
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/11/1082881579_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d326f20d477327c62d4b514bcbc8f093.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hakan fidan, ankara, katar, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani
hakan fidan, ankara, katar, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani

Bakan Fidan Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü

01:38 12.02.2026 (güncellendi: 01:43 12.02.2026)
© AA / Murat GökDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar temasları kapsamında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar temasları kapsamında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2026
© AA / Murat Gök
Abone ol
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile Ankara'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile başkentte görüştü. Görüşmeye dair bir ayrıntı bildirilmedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
DÜNYA
Erdoğan-Miçotakis basın toplantısı: Kader bizi aynı mahallenin sakinleri olarak belirlemiş
Dün, 18:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала