Bakan Fidan Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile Ankara'da bir araya geldi. 12.02.2026

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile başkentte görüştü. Görüşmeye dair bir ayrıntı bildirilmedi.

