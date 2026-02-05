https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/altin-ve-gumus-bir-kez-daha-sert-dustu-dususun-sebebi-ne-altin-fiyatlari-gune-nasil-basladi-1103278389.html

Altın ve gümüş bir kez daha sert düştü: Düşüşün sebebi ne?

Altın ve gümüş fiyatları, Fed'in faiz indirimine ihtiyatlı yaklaşım sergileyeceği beklentisi ve ABD-İran arasında yarın gerçekleşecek gerilim dolu toplantı... 05.02.2026

Altın ve gümüş fiyatları sene başından bu yana rekor üstüne rekor kırıyordu. Geçen hafta ibre ersine döndü ve sert düşüşler yaşandı. ABD'den gelen açıklamaların ardından dün de ani bir düşüş ve değer kaybı yaşandı.Altın neden düştü?Altın, ons başına yaklaşık 4 bin 791 dolara gerileyerek yüzde 2'den fazla düşüş gösterdi ve iki günlük toparlanmanın kazanımlarını azalttı. Bu düşüş, Federal Rezerv'in faiz indirimleri konusunda temkinli davranmasının ardından gelen yeni satış baskısıyla gerçekleşti.Fed yetkilisi Lisa Cook, ek faiz indirimlerini desteklemeyeceğini, yavaşlayan işgücü piyasası işaretlerinden ziyade sürekli yukarı yönlü enflasyon risklerine öncelik verdiğini söyledi. Bu durum, ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer adaylardan daha şahin olarak görülen Kevin Warsh'ı bir sonraki Fed başkanı olarak aday göstermesiyle birleşince, piyasalar potansiyel faiz indirimlerinin daha yavaş bir tempoda gerçekleşeceğini fiyatladı. Ancak Trump, faiz artırımlarını destekleseydi Warsh'ı aday göstermeyeceğini ve Fed'in tekrar faiz indirimi yapacağından şüphe duymadığını söyledi.Umman'da görüşme kararı etkili olduÖte yandan, Cuma günü Umman'da nükleer görüşmeler yapılması planlanmasına rağmen ABD-İran gerilimi devam etti. Bu haftanın başlarında altın, düşüş alımlarıyla desteklenerek yüzde 6'dan fazla yükselmiş ve 2008'den bu yana en büyük gün içi yükselişini kaydetmişti.Ons altın ne kadar?Ons altın güne 4 bin 939 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 791 dolar, en yüksek de 5 bin 23 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 888 dolardan işlem geçiyor.Gram altın ne kadar?Gram altın güne 6 bin 911 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 705 lira, en yüksek de 7 bin 30 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 844 liradan alıcı buluyor.Ons gümüşOns gümüş güne 87,47 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 73,59 dolar, en yüksek de 90,41 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 77,88 dolardan işlem geçiyor.Gram gümüş ne kadar?Gram gümüş güne 122,8 liradan başladı. Gün içinde en düşük 103,3 lira, en yüksek de 126,9 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 108,7 liradan alıcı buluyor.

