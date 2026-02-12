Türkiye
Ahmet Hakan: 'Akın Gürlek’in Adalet Bakanı yapılmasına şaşırmalı mıyız'
2026-02-12T08:10+0300
Atamalar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104 ve 106’ncı maddeleri uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi ise İçişleri Bakanı oldu. Gazeteci Ahmet Hakan, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in atamasını köşesine taşıdı.Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesindeki bugünkü köşesinde Adalet bakanı Akın Gürlek'in atamasını şöyle değerlendirdi:
08:10 12.02.2026
Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesindeki bugünkü köşesinde Adalet bakanı Akın Gürlek'in atamasını şöyle değerlendirdi:

"Akın Gürlek’in Adalet Bakanı yapılmasına şaşırmalı mıyız?... AK Parti, Akın Gürlek’in İstanbul Başsavcısı olarak. Hukuka uygun davrandığını, görevini hakkıyla yerine getirdiğini, korkmadan çekinmeden yolsuzlukların üzerine gittiğini öne sürüyordu. Sonuçta iktidar, hukuki tavrını övdüğü birini Adalet Bakanı yapmış oldu.

İktidarın attığı bu adımı, “Bunu nasıl yaparlar” diye şaşkınlıkla karşılamak çok da anlamlı değil yani. Eğer iktidar, “Aman Akın Gürlek’i Adalet Bakanı yapmayalım, bu olmaz” falan tarzı bir yaklaşım sergileseydi. Hem Akın Gürlek’e bakışının hakkını vermemiş olurdu hem de CHP’nin Akın Gürlek’le ilgili tezlerine teslim olmuş olurdu."

"Akın Gürlek notları. Ses tonunu pek duymamıştık, artık duyacağız. Bu zamana kadar sorulara muhatap olmamıştı, artık olacak. Hep biraz gizemli kalmıştı, artık gizem yok. “Adalet Bakanı” olmak ile “Başsavcı” olmak arasında büyük bir fark var. Bakan olarak nasıl bir üslup, tarz benimseyecek, hepimiz merak ediyoruz. MİT Başkanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasındaki farka benzer bir fark ortaya çıkar mı acaba? Göreceğiz."
