Duran: CHP'nin bakanlarımızın yemin etmesini engellemeye yönelik girişimi devlet ciddiyetinden yoksun bir saygısızlıktır

İletişim Başkanı Duran, CHP grubunun TBMM'de Adalet ve İçişleri Bakanları'nın yemin etmesini engellemeye yönelik girişimde bulunduğunu ve bunun demokratik... 11.02.2026, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından İçişleri ve Adalet Bakanları'nın yemin töreninde yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada CHP'yi kınadı. Duran açıklamasında "CHP grubunun, Adalet ve İçişleri Bakanlarımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yemin etmesini engellemeye yönelik girişimi; demokratik teamüllerle bağdaşmayan, devlet ciddiyetinden yoksun bir saygısızlıktır. Bu sorumluluktan uzak yaklaşımı kınıyorum" ifadelerine yer verdi. "Gazi Meclisimizin vakarını ve demokratik ortamını korumak tüm siyasi partilerimizin görevidir" diyen Duran, "Meşru süreçleri sabote etmeye çalışmak siyasi rekabet değil, demokrasimize saldırıdır. Hiçbir girişim, millî iradenin tecelligâhı olan Gazi Meclis’imizin çalışmalarını gölgelememelidir" değerlendirmesinde bulundu.

