Adalet Bakanı Gürlek'i tehdit ettiği öne sürülen CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atandığına ilişkin paylaşılan haberin altına "Seni karış karış oyacağız. Gürlek" yorumunu yazdığı öne sürülen Yıldız hakkında soruşturma başlatıldı.
Şüpheli Yıldız, soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüpheli Yıldız'ın hakimlikçe tutuklanmasına hükmedildi.