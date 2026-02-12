Türkiye
Adalet Bakanı Gürlek'i tehdit ettiği öne sürülen CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı
Adalet Bakanı Gürlek'i tehdit ettiği öne sürülen CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında sosyal medyada tehdit içerikli yorumda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız tutuklandı.
17:02 12.02.2026
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında sosyal medyada tehdit içerikli yorumda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız tutuklandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atandığına ilişkin paylaşılan haberin altına "Seni karış karış oyacağız. Gürlek" yorumunu yazdığı öne sürülen Yıldız hakkında soruşturma başlatıldı.
Şüpheli Yıldız, soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüpheli Yıldız'ın hakimlikçe tutuklanmasına hükmedildi.
TÜRKİYE
Adalet Bakanı Gürlek, HSK üyeleriyle ilk toplantısını yaptı
12:43
