ABD'den NATO için 'Soğuk Savaş modeli' çağrısı: NATO 3.0'a geçilmeli

Pentagon’un politika şefi Elbridge Colby, NATO’nun savunma yapısının Soğuk Savaş dönemine benzer şekilde yeniden yapılandırılmasını ve Avrupa’nın kendi... 12.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-12T22:59+0300

dünya

elbridge colby

nato

brüksel

pentagon

abd

matthew whitaker

avrupa

soğuk savaş

nükleer caydırıcılık

Colby, Brüksel’de düzenlenen NATO savunma bakanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, İttifak’ın savunma stratejisinin 'NATO 3.0' adı altında yeniden ele alınması gerektiğini belirterek, bu yeni modelin Soğuk Savaş döneminde geçerli olan 'NATO 1.0' yapısına daha yakın olması ve son 35 yılın savunma yaklaşımı şeklinde tanımlanan 'NATO 2.0'dan uzaklaşması gerektiğini vurguladı.Colby, NATO’nun mevcut güç yapısına dayanak olan “tek kutuplu dünya düzeninin” sona erdiğini ve bunun yerini güç politikasına dayalı çok kutuplu bir dönemin aldığını vurguladı.Colby’nin açıklamaları, ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığını sınırlayacağı yönündeki son mesajlarla da örtüşüyor. Şubat ayı başında ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, ABD’nin uzun vadede Avrupa’ya yalnızca nükleer caydırıcılık sağlamaya devam edeceğini; kara ve konvansiyonel savunma boyutlarının ise Avrupalı ülkelerin sorumluluğunda olacağını belirtmişti.

