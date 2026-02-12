https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/trabzonspor-fenerbahce-derbisinin-hakemi-belli-oldu--1103449645.html
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. 12.02.2026, Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Trendyol Süper Lig 22. hafta maçlarının hakemleri şu şekilde:
Çağdaş Altay (Galatasaray - Eyüpspor)
Adnan Deniz Kayatepe (Antalyaspor - Samsunspor)
Ömer Tolga Güldibi (Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor)
Ali Yılmaz (Alanyaspor - Konyaspor)
Halil Umut Meler (Trabzonspor - Fenerbahçe)
Fatih Tokail (Kocaelispor - Gaziantep FK)
Alper Akarsu (Göztepe - Kayserispor)
Mehmet Türkmen (Başakşehir - Beşiktaş)
Batuhan Kolak (Kasımpaşa - Fatih Karagümrük)