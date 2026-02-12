https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/10-yasindaki-cocuguna-araba-kullandirdi-goruntuleri-yayimladi-anne-cezadan-kacamadi-1103453493.html

10 yaşındaki çocuğuna araba kullandırdı, görüntüleri yayımladı: Anne cezadan kaçamadı

Bolu'da 10 yaşındaki çocuğuna kullandıran anneye 25 bin lira para cezası kesildi, hakkında adli işlem başlatıldı. 12.02.2026, Sputnik Türkiye

Bolu'da 10 yaşındaki çocuğuna otomobil kullandıran ve o görüntüleri sosyal medyadan yayımlayan anneye 25 bin lira ceza verildi. Anne hakkında idari işlem başlatıldı. Hem arabayı verdi hem de görüntüleri yayımladıİl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 yaşından küçük bir çocuğun otomobil kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine çalışma başlattı.Ekipler, 10 yaşındaki çocuğunun trafiğe çıkmasına izin veren anneye, "sürücü belgesiz araç kullandırmak" suçundan 25 bin lira idari para cezası kesti. Anne hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçunu düzenleyen maddesi uyarınca adli işlem başlatıldı.

