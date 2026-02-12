https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/10-yasindaki-cocuguna-araba-kullandirdi-goruntuleri-yayimladi-anne-cezadan-kacamadi-1103453493.html
10 yaşındaki çocuğuna araba kullandırdı, görüntüleri yayımladı: Anne cezadan kaçamadı
10 yaşındaki çocuğuna araba kullandırdı, görüntüleri yayımladı: Anne cezadan kaçamadı
Sputnik Türkiye
Bolu'da 10 yaşındaki çocuğuna kullandıran anneye 25 bin lira para cezası kesildi, hakkında adli işlem başlatıldı. 12.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-12T15:00+0300
2026-02-12T15:00+0300
2026-02-12T15:00+0300
türki̇ye
bolu
çocuk
sürücü
sürücü belgesi
ceza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0d/1094465121_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_06455dfd6e4ebff09815a2cc12795667.jpg
Bolu'da 10 yaşındaki çocuğuna otomobil kullandıran ve o görüntüleri sosyal medyadan yayımlayan anneye 25 bin lira ceza verildi. Anne hakkında idari işlem başlatıldı. Hem arabayı verdi hem de görüntüleri yayımladıİl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 yaşından küçük bir çocuğun otomobil kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine çalışma başlattı.Ekipler, 10 yaşındaki çocuğunun trafiğe çıkmasına izin veren anneye, "sürücü belgesiz araç kullandırmak" suçundan 25 bin lira idari para cezası kesti. Anne hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçunu düzenleyen maddesi uyarınca adli işlem başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/trafikte-yeni-donem-telefon-israrina-ehliyete-el-koyma-kazadan-kacana-hapis-cezasi-geliyor-1103409484.html
türki̇ye
bolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0d/1094465121_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7f7139d770c89afa1ef5b2f25cc53df2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bolu, çocuk, sürücü, sürücü belgesi, ceza
bolu, çocuk, sürücü, sürücü belgesi, ceza
10 yaşındaki çocuğuna araba kullandırdı, görüntüleri yayımladı: Anne cezadan kaçamadı
Bolu'da 10 yaşındaki çocuğuna kullandıran anneye 25 bin lira para cezası kesildi, hakkında adli işlem başlatıldı.
Bolu'da 10 yaşındaki çocuğuna otomobil kullandıran ve o görüntüleri sosyal medyadan yayımlayan anneye 25 bin lira ceza verildi. Anne hakkında idari işlem başlatıldı.
Hem arabayı verdi hem de görüntüleri yayımladı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 yaşından küçük bir çocuğun otomobil kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, 10 yaşındaki çocuğunun trafiğe çıkmasına izin veren anneye, "sürücü belgesiz araç kullandırmak" suçundan 25 bin lira idari para cezası kesti. Anne hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçunu düzenleyen maddesi uyarınca adli işlem başlatıldı.