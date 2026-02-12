Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/10-yasindaki-cocuguna-araba-kullandirdi-goruntuleri-yayimladi-anne-cezadan-kacamadi-1103453493.html
10 yaşındaki çocuğuna araba kullandırdı, görüntüleri yayımladı: Anne cezadan kaçamadı
10 yaşındaki çocuğuna araba kullandırdı, görüntüleri yayımladı: Anne cezadan kaçamadı
Sputnik Türkiye
Bolu'da 10 yaşındaki çocuğuna kullandıran anneye 25 bin lira para cezası kesildi, hakkında adli işlem başlatıldı. 12.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-12T15:00+0300
2026-02-12T15:00+0300
türki̇ye
bolu
çocuk
sürücü
sürücü belgesi
ceza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0d/1094465121_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_06455dfd6e4ebff09815a2cc12795667.jpg
Bolu'da 10 yaşındaki çocuğuna otomobil kullandıran ve o görüntüleri sosyal medyadan yayımlayan anneye 25 bin lira ceza verildi. Anne hakkında idari işlem başlatıldı. Hem arabayı verdi hem de görüntüleri yayımladıİl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 yaşından küçük bir çocuğun otomobil kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine çalışma başlattı.Ekipler, 10 yaşındaki çocuğunun trafiğe çıkmasına izin veren anneye, "sürücü belgesiz araç kullandırmak" suçundan 25 bin lira idari para cezası kesti. Anne hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçunu düzenleyen maddesi uyarınca adli işlem başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/trafikte-yeni-donem-telefon-israrina-ehliyete-el-koyma-kazadan-kacana-hapis-cezasi-geliyor-1103409484.html
türki̇ye
bolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0d/1094465121_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7f7139d770c89afa1ef5b2f25cc53df2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bolu, çocuk, sürücü, sürücü belgesi, ceza
bolu, çocuk, sürücü, sürücü belgesi, ceza

10 yaşındaki çocuğuna araba kullandırdı, görüntüleri yayımladı: Anne cezadan kaçamadı

15:00 12.02.2026
© AATrafik polisi
Trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2026
© AA
Abone ol
Bolu'da 10 yaşındaki çocuğuna kullandıran anneye 25 bin lira para cezası kesildi, hakkında adli işlem başlatıldı.
Bolu'da 10 yaşındaki çocuğuna otomobil kullandıran ve o görüntüleri sosyal medyadan yayımlayan anneye 25 bin lira ceza verildi. Anne hakkında idari işlem başlatıldı.

Hem arabayı verdi hem de görüntüleri yayımladı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 yaşından küçük bir çocuğun otomobil kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, 10 yaşındaki çocuğunun trafiğe çıkmasına izin veren anneye, "sürücü belgesiz araç kullandırmak" suçundan 25 bin lira idari para cezası kesti. Anne hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçunu düzenleyen maddesi uyarınca adli işlem başlatıldı.
Ankara trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
TÜRKİYE
Trafikte yeni dönem: Telefon ısrarına ehliyete el koyma, kazadan kaçana hapis cezası geliyor
Dün, 08:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала