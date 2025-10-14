https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/sosyal-medyadaki-zorbaliga-dayanamadi-tablet-reis-olarak-taninan-fenomen-isim-estetik-ameliyat-1100174123.html

Sosyal medyadaki 'zorbalığa' dayanamadı: Tablet Reis olarak tanınan fenomen isim estetik ameliyat olduğunu açıkladı

Sosyal medyadaki 'zorbalığa' dayanamadı: Tablet Reis olarak tanınan fenomen isim estetik ameliyat olduğunu açıkladı

Sosyal medyada 'Tablet Reis' olarak tanınan fenomen Onurcan Güzel, sosyal medyada maruz kaldığı 'güzellik zorbalığına' daha fazla dayanamadığını belirterek... 14.10.2025

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla 'Tablet Reis' olarak tanınan Onurcan Güzel, 'sosyal medya zorbalığı' nedeniyle 'daha güzel olmak' için beş estetik ameliyat olduğunu duyurdu. Güzel, 'Artık beni de beğeneceksiniz' diyerek yaptığı paylaşımda, "Bana sürekli çirkin dediniz yetersizlik hissettirdiniz ben sanki birini sevemezmişim birinden hoşlanamazmışım gibi davrandınız ama benim de duygularım olduğu insan olduğum aklınıza gelmedi" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada zorbalığa uğradı12 yıl önce internetten satın aldığı tabletin açılışını yaptığı videoda, kutudan çıkan salatalık görüntüleriyle fenomen olan Onurcan Güzel, fiziksel görüntüsü nedeniyle sürekli sosyal medyada zorbalığa maruz kaldığını ve bu nedenle estetik operasyonlar geçirdiğini paylaştı. Daha önce 35 kilo olduğunu ifade eden Güzel, zayıflığından ötürü vücudunu sevmediğini ve 'obez olmak istediği için daha önce ağladığını' söyleyerek intihar etmeye kalkıştığını ve yoğun bakıma alındığını açıklamasıyla gündeme gelmişti.Ben çirkinim ve bu yüzden hiçbir zaman sevilmedimTV100'ün haberine göre, ameliyatlı haliyle bir video çeken Güzel, “Artık beni de beğeneceksiniz” derken, "Yüzümün tamamını tekrardan yaptıracağım. 5 ameliyat oluyorum ve biraz acılı bir işlem olacak çünkü bilmiyorum bir cesaret edip olacağım sosyal medyada o kadar şey ki güzel olmak zorundasın ben çirkinim ve bu yüzden hiçbir zaman sevilmedim ve artık seveceksiniz hepiniz" ifadelerini kullandı. Ameliyat sonrası paylaşımında ise Güzel, "Bana sürekli çirkin dediniz yetersizlik hissettirdiniz ben sanki birini sevemezmişim birinden hoşlanamazmışım gibi davrandınız ama benim de duygularım olduğu insan olduğum aklınıza gelmedi" dedi.

